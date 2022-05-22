Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Traktöre takılı emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı.

Kaza, Bandırma istikametinden Erdek istikametine gelirken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 10 AHC 345 plakalı traktör, Murat Bayırı mevkiinde takla attı. Arkasında takılı bulunan damperli römorku ile birlikte yan yatan traktörün sürücü koltuğu üzerinde bulunan güvenlik demiri traktör sürücüsü M.K'nin ezilmesini önledi.

Kazadan sonra sürünerek traktör altından çıkan M.K., ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.