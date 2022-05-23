MHP'den Havran'da aydınlatma toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçelinin talimatıyla MHP MYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet Balıkesir'de anlatma ve aydınlatma toplantısının 4. Havran'da yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçelinin talimatıyla düzenlenen Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısının dördüncü Durağı Havran'da MYK Üyesi Murat Kotra, MYK Üyesi Bülent Maşaoğlu, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in katılımlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. İstişare toplantısına MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan ve yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

MHP MYK Üyeleri Murat Kotra, Bülent Maşaoğlu, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef vatandaşlardan gelen talep ve istekleri cevapladıktan sonra Belediye Başkanı Emin Ersoy ile de görüş alışverişi yaptılar.

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