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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı’da sınırları aşan Atlı Okçuluk yarışması

İHA

Sındırgı’da sınırları aşan Atlı Okçuluk yarışması

Uluslararası Sındırgı Akıncı Toyu Atlı Okçuluk yarışması dünyayı buluşturdu. Yarışmada dünyanın 35 ülkesinden gelen atlı okçular mücadele verdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması, dünyanın bütün renklerini buluşturdu, kıran kıran geçen yarışmalar nefes kesti.
Dünya Etnospor Konfedarasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleri Balıkesir Akıcılar Atlı Spor Okçuluk Spor Kulübü ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile organize edilen Sındırgı 'Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması', yapımı tamamlanan Sındırgı Geleneksel Türk Sporları merkezinde gerçekleştirildi.
Kale parkuru atışlarıyla başlayan yarışmalar, akıncı parkuru, kabak ve kore parkuru ile devam etti. 3 gün boyunca farklı parkurlarda yapılan yarışmalarda dünyanın 35 ülkesinden 100’e yakın sporcunun kıyasıya mücadelesi izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Erkekler kategorisinin kazananı Türkiye oldu
Yarışmalarda 15’i kadın olmak üzere 100’e yakın sporcu yay gerip ok attı. Bütün parkurların ortalamasının alınarak dereceye giren genel kategori erkeklerde tüm dereceleri Türk takımlar topladı. Birinciliği Ankaralı olan ve Danimarka’da yaşayıp Türkiye’ye yarışma için gelen Bünyamin Baysal, ikinciliği Abdullah Yılmaz, üçüncülüğü ise Davut Çakır aldı.
Birinciliği göğüsleyerek ödül töreninde Türk bayrağını dalgalandıran Bünyamin Baysal, “Ankaralıyım, Danimarka’da yaşıyorum. Bu yarışma için geldim. Sındırgı Belediyesi'ne bu imkanlar için gerçekten teşekkür ediyorum. Her şey mükemmel. Sındırgı Belediyesi her şeyi mükemmel hazırlamış. Bu spor; atmak hüner, vurmak kader. Bizim elimizden sadece atmak geliyor. Hedefe isabet eder etmez Allah’ın bileceği iş. O da bugün rast geldi. Hamdolsun çok şükür çalışmıştım da, uğraşmıştım da. Tam istediğim gibi de bir at buldum burada, o yüzden güzel geçti çok şükür. Yarışmacı arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum“ dedi.

Kadınlar kategorisinde ödüller farklı ülkelerde
Kadınlar kategorisine Almanya’dan 2, Bulgaristan, İsveç, Makedonya, Kırgızistan, Avusturya, Amerika, Finlandiya, Pakistan, Kazakistan, Moğolistan, Romanya, New Meksika ve İsviçre’den sporcular katıldı. Nefes kesen yarışmaların sonunda birinciliği Almanya’dan Anne, ikinciliği Bulgaristan’dan Nina Yankova, üçüncülüğü ise İsveç’ten Camilla Linderberg elde etti.

Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezi uluslararası yarışma ile açıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile Sındırgı Kocakonak mahallesinde yapımı tamamlanan Geleneksel Türk Sporları Merkezi Uluslararası Sındırgı Akıncı Toyu, Uluslararası Atlı Okçuluk yarışması ile birlikte hizmete alındı.
Açılış törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, protokol üyeleri, çok sayıda vatandaş katıldı. 3 gün boyunca devam eden yarışmalar çevre il ve ilçelerden 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Fotoğraf tutkunları da yarışmaya ilgi gösterdi
Balıkesir geneli fotoğraf kulüpleri ve derneklerin yanı sıra yabancı fotoğraf sanatçıları da yarışmanın güzelliklerini ölümsüzleştirmek için yarıştı. Ortaya birbirinden güzel fotoğraflar çıktı.

Akıncı Toyu kültür buluşmasına ev sahipliği yaptı
Oba çadırlarında ve açık alanlarda da çeşitli etkinliklerde gerçekleştirildi. Yabancı yarışmacılar ve izlemeye gelen vatandaşlar birlikte dans etti, eğlendi. Etkinliklere katılan vatandaşlar yöresel kıyafetli sporcularla fotoğraf çektirdi. Sporcuların ve farklı ülkelerdeki katılımcıların yarışma aralarındaki danslarına Türk vatandaşlar da eşlik etti.
Yağcıbedir Mehter Takımı gösterileri, Sındırgı Güreş Kulübü gösterileri ile süslenen etkinlikte Gördesli Makbule Efe kitabının yazarı İlknur Bektaş otağ çadırında öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.
Amerika, Almanya, Avusturya, İsveç, Bulgaristan, Endenozya, Ürdün, Suriye, Kanada, Pakistan, Malezya, Tayland, Güney Afrika, İsviçre, İran, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kazakistan, Tayvan, Romanya, Finlandiya, Yunanistan, Moğalistan, Moldavya, Katar, Kuveyt, Umman, İspanya, Fransa, Suudi Arabistan'dan katılan yarışmacılarla bir araya gelen Türk vatandaşlar arasında adeta kültür köprüsü kuruldu.

Gelenekleri yaşatmak adına başlayan çalışmalar sınırları aştı
Ata sporlarını yaşatmak adına Sındırgı’da yıllardan bu yana çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Yöreselden ulusala taşınan etkinlikler sınırlarını aştı, uluslararası boyuta taşındı.
Gelenekleri yaşatmak adına başlayan çalışmaların sınırlarını aştığını, uluslararası boyuta taşınan atlı okçuluk yarışması ile dünyanın renklerini Sındırgı’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Geleneklerimizi yaşatmak adına başlattığımız atlı cirit, değnek, yağlı güreş ve bugün atlı okçuluk. Artık uluslararası bir boyut kazandı. Bugün 35 ülkeden 85 sporcuyu ağırlayabilecek bir noktaya geldi. Burada ki oba çadırlarımızda olsun veya diğer alanlar da olsun. Bu saha da yapılan işler artık sınırlarını aştı. Dünyanın bütün renklerini Sındırgı da toplar hale geldik. Bundan kaynaklanan sebeple Sadece Sındırgı’nın değil dünyanın bir spor merkezi olma yolunda geleneklerini yaşatan bir ilçe olma yolunda yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk müsabakalarını organize eden Türk sporu, okçuluğu yaşatmak adına elinden gelen gayreti gösteren Balıkesir Akıncılar Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Enis Yurdakök, “3 gün dolu dolu, çekişmenin, zorlu geçen müsabakanın sonunda kazananlara ödülleri takdim edildi. Sındırgı’da yapılan bu yarışma dünyanın en büyük, en güzel organizasyonu oldu. Ekrem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Elinde birçok okla çıkıp sınırsız ok atan bir sistemle yarışıldı. İkinci gün bana ait olan akıncı parkuru var, 5 hedefi olan zor bir parkurdu. Orada yarıştık. Bugün de Türklere has olan kabak parkuru ve Kore parkuru müsabakaları yaptık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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