Gençlik Festivali 5 konser ile sona erdi Başkan Yılmaz, “Her zaman böyle coşkulu ve Cumhuriyet’e yakışan gençler olun”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali, gençlere yönelik dört merkezin açılışı ve 100 binden fazla gencin bir araya geldiği 5 konser ile sona erdi. Her yıl konserlerin devam edeceğini müjdeleyen Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Her zaman böyle coşkulu ve Cumhuriyet’e yakışan gençler olun” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı festival ile kutladı. Festival de yıllardır özlemini çektiği Skate Park, Edremit Gençlik Merkezi ve Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin açılışları yapıldı. Sahne alması için isimlerini gençlerin belirlediği ünlü sanatçılar; Fettah Can, İkiye On Kala, Sefo, Bilal Sonses ve Reynmen dört gün boyunca gençlere unutulmaz bir festival yaşattı.

“Sizin istediğiniz sanatçıları getireceğim”

Gençlerin “En büyük başkan bizim başkan” “I love you Yücel Yılmaz” sloganlarıyla Reynmen konseri öncesi sahneye çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençler ne isterse biz onu yapacağız. Çamlık’ta bu alanı konser alanı yapıyoruz. Her yıl da festivalleri daha anlamlı hale getirerek sürdüreceğiz. Siz şimdiden belediyenin sosyal medya ve internet sitesine hangi sanatçıların gelmesini istediğinizi yazın. Söz veriyoruz getireceğiz” demesiyle gençlerin sevinç çığlıkları Balıkesir şehir merkezine kadar ulaştı. Başkan Yılmaz, sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyip tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını da kutladı.

Avlu Yaşam Merkezi’nde bin 944 metrekare alan üzerine inşa edilen içerisinde; bluetoothlu wifi, havuz, rampa ve merdivenli kaykay alanlarının bulunduğu çeşitli eğlenceli rampa ve engellerin bulunduğu Skate Park, kaykay ve paten meraklılarının uğrak yeri haline geldi.

Gençlik merkezleri hizmete başladı

Şehrin dört bir yanında gençlere daha ulaşılabilir hizmet sağlamak amacıyla ilçelerde gençlere yönelik yatırımlarını artıran Büyükşehir Belediyesi; Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi ve Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi hizmete başladı.

ESpor müsabakaları düzenlendi

Çamlık mevkiinde son teknoloji donanımların yer aldığı Dijital Gençlik Merkezi, açılışı gerçekleştirildi. Uluslararası espor müsabakalarının yapılacağı merkezde 4 gün boyunca Valorant, FIFA 2022, Zula ve CS:GO dallarında şampiyonları belirlendi.

