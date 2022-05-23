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Aleyna Karaca coşku ile karşılandı Dünya ikincisi sporcuya görkemli karşılama

İHA

Aleyna Karaca coşku ile karşılandı Dünya ikincisi sporcuya görkemli karşılama

Balıkesir’in Erdek İlçesinde, Fransa’da yapılan atletizm yarışmasında dünya ikincisi Aleyna Karaca sevenleri coşku ile karşıladı.
Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli sporcusu Aleyna Karaca’yı Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy Kaymakamlık önünde kurum müdürleri sporcular ve sevenleri karşıladı. Erdek Atletik Gençlik Ve Spor Kulübü’nde atletizme başlayan Erdek’in ve ülkemizin başarılı Milli Sporcusu Aleyna Karaca, 1422 Mayıs 2022 tarihleri arasında Normandiya/Fransa’da 70 Ülkeden, 3 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılan olan "ISF Gymnasiade Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yüksek atlama branşında dünya ikinciliğini elde etti. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Uluslararası okul federasyonları, atletizm yarışmalarında dünya ikincisi olan Aleyna Kızımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Aleyna’ya yarışmaya gitmeden önce bize ulaşımını nasıl sağlayacağız dedi. Bizlerde onun ulaşımına yardımcı olduk. Aleyna’ya dünya şampiyonu olursan seni görkemli karşılayacağız dedik ve şuanda on gerçekleştirdik. Dualarımız seninle sana inanıyoruz, sana güveniyoruz. Hem Erdek’imizi onurlandırdık hem de Türkiye’mizi gururlandırdık” dedi.
Erdek Kaymakamlık önünde karşılanan Aleyna Karaca, Meydanda karşımla seremonisi devam etti. Şampiyonada birinciliği İspanya, ikinciliği Aleyna Karaca, üçüncülüğü ise Brezilya kazandı.

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