Orman köylüsüne yangınla mücadelede eğitimi

İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü, yaklaşan yangın sezonu öncesi orman köylülerine eğitim toplantısı için bir araya geldi.

İvrindi ilçesine bağlı Geçmiş, Ayaklı, Kocaavşar Mahallelerinde yapılan toplantılarda; orman yangınlarının sebepleri, yangın öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler ele alınırken vatandaşların orman yangınları konusunda daha duyarlı hale gelmeleri için Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa filmler izletilerek farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettikleri sunuların ardından orman yangınlarıyla ilgili düşünceleri ve istekleri dinlendikten sonra toplantılar sona erdi. Toplantılarda bilgilendirmeler İşletme Müdürü Canan Avcu, İşletme Müdür Yardımcısı Halil Şayan, Korucu İşletme Şefi Necati Akçora, Akbaş İşletme Şefi Raziye Uzun tarafından yapıldı.

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