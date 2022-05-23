Balıkesir’de orman zararlılarıyla mücadeleye devam

İvrindi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İşletme Şefliklerinde orman zararlılarıyla mücadeleye hız verildi. Zarlılara karşı biyolojik kapanlar konuldu.

İşletme Müdürlüğü hudutlarında en çok görülen zararlılardan olan Çam Kese Böceği, On İki Dişli Çam Kabuk Böceği ve Akdeniz çam kabuk böceği ile mücadeleye devam ediliyor.

Biyolojik mücadelede çam kese böceği zararlısının görüldüğü alanlara kafesler konularak ve üzerlerine uyarıcı levhalar da asıldı. Yetkililer kafeslere yaklaşmanın alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini bildirdiler.

Orman alanında bulunan ağaçların hayatiyeti açısından son derece tehlikeli olan kabuk böceklerine karşıda feromon tuzakları asılarak biyoteknik mücadele yapılıyor. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla faaliyetleri çoğalan kabuk böceklerinin ormanlara sirayetinin önlenmesi amacıyla üretimin devam ettiği bölmelerde bu çalışmalar titizlikle yürütüldüğü açıklandı.

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