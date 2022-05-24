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AYVOFF’tan geleneksel bahar kampı Çocuklar gibi eğlendiler

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Offroad Doğa ve Motor Sporları Kulübü (AYVOFF) geleneksel kamp ve karavan etkinliği ile bahar kampını gerçekleştirdi.

AYVOFF’tan geleneksel bahar kampı Çocuklar gibi eğlendiler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Offroad Doğa ve Motor Sporları Kulübü (AYVOFF) geleneksel kamp ve karavan etkinliği ile bahar kampını gerçekleştirdi.
Bergama sınırları içerisindeki Kozak Yaşam Vadisi’nde bu yıl 4. kez gerçekleştirdikleri geleneksel etkinlik kulüp üyelerinin doğa ile iç içe geçti. Kulüp üyelerinin özel donanımlı offroad araçlarının arkasına bağladıkları karavanlarda geceyi geçiren kulüp üyeleri birlik ve beraberlik içinde piknik, çuval yarışları, halat çekme, karaoke yarışmaları, yumurta taşıma yarışı gibi çeşitli aktivitelerle etkinliği büyük bir coşkuyla yaşadı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinde verildiği 3 günlük etkinlikte doğada iç içe hayatı paylaşan kulüp üyeleri ve ailelerinin yaşama sevinçleri ise adeta görülmeye değer olarak nitelendirildi.
Yapılan etkinliğin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan AYVOFF Başkanı İbrahim Dinç, pandemi nedeniyle iki yıl ara verdikleri geneksel etkinliklerinin bu yıl 4.’sünü düzenlemiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizler macera ve doğa tutkunları olarak kurduğumu kulübümüz bünyesinde bu tür etkinlikleri sıklıkla hayata geçirmeye çalışıyoruz. Birlik, beraberlik duygularıyla gerçekleştirdiğimiz bu tür kamp etkinlikleri sadece üyelerimiz için değil, isteyen herkesi ve tüm doğaseverleri de dâhil ediyoruz. Bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz karavan ve kamp etkinliğimizde her yıl olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Üyelerimiz arasında dostlukların pekiştirildiği etkinliğimizde her birimiz adeta birer çocuk gibi doyasıya eğlendik. Bu tür etkinliklerimiz belirli periyotlarla sürecektir” diye konuştu.

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