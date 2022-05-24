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500 eserlik el sanatları sergisi açıldı Edremit Belediyesi el sanatları sergisi açıldı

İHA

500 eserlik el sanatları sergisi açıldı Edremit Belediyesi el sanatları sergisi açıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi El Sanatları Kursları 2 yıllık pandemi arasından sonra başlayan yeni dönem dersleri meyvesini verdi. Ev Kadınları El Sanatları Eğitim Merkezi’nde açılan sergi ilgi gördü.
Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkuş ve Metin Tunçer, Kültür Müdürü Cumhur Dokur’un açılışını yaptığı sergiye sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. 24 kişilik dersliklerde 12 kursiyer ile başlayan dersler sonrasında 2 yıllık verilen pandemi arasının ardından 500’ün üzerinde eser sergiye açıldı. Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, “Artık bu sergilerdeki eserleri yeni yaptığımız gençlik merkezimizde sergileyeceğiz. Detaylı bir kültür merkezi olması için hazırlıklarımız devam ediyor. Daha geniş alanlarda sanatçıların ve kursiyerlerin sanatlarını el emeklerini icra edebileceği ve sergileyeceği alanlar oluşturacağız. Bu eserleri orada görmek hepimizi mutlu edecektir. Bu serginin yapılmasında başta hocamız olmak üzere emeği geçen herkese Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan adına teşekkür ediyor, emeğinize sağlık diyoruz. İnşallah bu sergilerimiz devam eder nicelerini açmak nasip olur” dedi.
Kurs eğitmeni Behiye Burdurlu, “Eylül ayında kurs kayıtlarımız başlıyor. Haftanın iki günü kurs veriyoruz, Haziran ayında kursumuzu kapatıyoruz. Daha çok para harcamadan ne yapabiliriz diye düşünerek, evde atıl durumda olan eşyalarımızı burada yeniliyoruz. Aile bütçesine katkı sağlamak için satmak isteyenler satabiliyorlar. Herkes kursumuza dahil olabilir şartımız yok. Başkanımız Selman Hasan Arslan’a bize bu imkanı sağladığı için de ayrıca teşekkür ediyoruz.” dedi. El sanatları sergisi bir hafta boyunca açık kalacak.”dedi.

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