Efe heykelinin bakımı yapıldı

Burhaniye’de Saip Hoca Bulvarındaki kavşakta bulunan bağlama eşliğinde zeybek oynayan Efe heykelinin bakımları yapılarak boyandı.

Kış şartları ve kuşlardan dolayı kirlenen ve yıpranan heykellerin deforme olmuş yerleri tamir edilerek yenilendi. Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan bakım çalışmaları sonrası heykeller boyanarak yenilendi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde kavşakta heykellerle birlikte peyzaj çalışmaları da yapıldı. Bulvarın güzel görünüme kavuştuğu kavşakta bitki ve çiçek dikimleri de gerçekleştirildi.

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