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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te binlerce kaçak makaron ele geçirildi

İHA

Edremit’te binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri, takip sonucu düzenlenen operasyonda binlerce kutu boş ve dolu kaçak makaron ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin bu çerçevede takip sonucu düzenlediği operasyonda 10 bin adet beyaz renkli kutular içerisinde TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaron, 29 bin 760 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak İ.A. (29) isimli şahıs gözaltına alındı.
Şahsın işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği açıklanırken, kaçak tütünle polisin amansız mücadelesinin süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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