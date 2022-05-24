Havran bisikletçileri ağırladı

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Balıkesir’in Havran ilçesi yapılan bisiklet etkinliğinde 150 bisikletçiyi ağırladı

Balıkesir Körfezinin tanıtımı amacıyla Burhaniye Bisiklet Derneği ve Pegasu Bisiklet Grubu 150 bisikletli ile Havran’da sürüş yaptılar. Bisiklet grubu ilçenin kent müzesini ve Terzizade Konağını ziyaret ettiler. Havran Belediye Başkan Emin Ersoy’un misafiri olarak yemek ikramından sonra grup ilçe sokaklarında bisikletleri ile Havran’ın yakından tanıma imkanı buldu.

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