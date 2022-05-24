Edremit’te yazlık evlere dadanan hırsızı polis kaçarken yakaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri yazlık evlere dadanan hırsızı kaçarken yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Akçay İkizçay Mahallesi 2027 Sokak Demet Sitesi önünde çevreye rahatsızlık veren şahıslar olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, herhangi bir kişi olmadığını ancak site içindeki bir dairenin camının kırık olduğu ve hırsızlık olayının gerçekleştiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen asayiş büro amirliği ekipleri, bölgede şüpheli niteliği taşıyabilecek kişi üzerinde araştırma başlattı. İnceleme sonucu R.A.(30) isimli kişiyi LCD televizyon ve 1 adet pantolon ile birlikte kaçmaya çalıştığı esnada Gürlek Caddesi üzerinde yakaladı. Daire sahibi olan H.D.'de bilgi veren polis ekipleri, şikayetçi olunması üzerine yakalanan kişinin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.