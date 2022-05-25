Balıkesir büyükşehir belediyesi, Edremit’in tarihine sahip çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir büyükşehir belediyesi, Edremit’in tarihine sahip çıkıyor

İHA

Balıkesir büyükşehir belediyesi, Edremit’in tarihine sahip çıkıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesi genelinde bulunan ve tarihi değerlere sahip çıkarak restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Tarihi yapıların onarılarak hizmete açılması ile birlikte ilçe genelinde tarih turizmi ve yeni cazibe merkezleri, ilçe ekonomisini güçlendirecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi yapılara sahip çıkan projeleri dahilinde sıklıkla ilçeye gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan ve teknik heyet, sahada etüt çalışmaları yapıyor ve kısa sürede uygulamalarını tamamlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatlarını yerine getirerek, Edremit’e verdikleri değeri sahada uygulamaya koyan Mehmet Akif Şencan, ilçenin her noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalar kaydettiğini ifade etti. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun ev sahiplinde geçtiğimiz aylarda yapılan etüt çalışmaları meyvelerini verdi ve birçok tarihi yapı aslına uygun olarak restore edildi.
İlçedeki tarihi Gaziilyas Sokak’ta bulunan ardışık tarihi binaların restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük ölçüde tamamlanırken, aynı yerdeki Gazi İlyas Bey’in kabri de düzenlenerek ziyarete açıldı. İlçedeki tarihi değeri olan çeşmeler Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmeye başlandı ve birçoğu yeniden halkın hizmetine kazandırıldı. Edremit’in önemli tarihi değerlerinden olan Kurşunlu Cami’nin bahçe duvarları ve çevre düzenlemesi işlemleri birkaç ay içinde cami dokusuna uygun olarak yeniden yapıldı. Edremit Kaymakamlığı'nın hazırladığı, ‘Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor’ isimli Gazi İlyas Caddesi ‘Sokak Sağlıklaştırılması Projesi’ ise, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanma aşamasına geldi.
Ayrıca, ilçede bulunan Yeni Edremit Mezarlığı’nda da Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme, bakım ve modernizasyon çalışmaları yapıldı. Bu arada, Turhanbey Cami, Çıkrıkçı Davut Dede kabri ve Çanlı Baba kabirleri için de restorasyon çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Edremit’in tüm tarihi değerlerini korumakta kararlı olduğunu gösteriyor. Kuvayi Milliye şehri Edremit’in tarihi dokusunu canlandırmaya başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür eden başkan Ekrem Umutlu, Edremit için yoğun mesai harcayan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan’ı da ayrıca tebrik etti. Umutlu, Seçim vaatlerini dahi yerine getiremeyen Edremit Belediyesi’nin de Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını görerek örnek almasını istedi.
Umutlu, “İlçemizin tarihi dokusu, çok eski zamanlara dayanıyor. İlçemizin pek çok noktasında tarihi camiler, kabirler, çeşmeler ve daha birçok yapı gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, tarihimize sahip çıkarak, on yıllardır yapılmayanları yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyemizin üstlendiği bu çalışma tamamlandığında, ilçemizde yeni bir cazibe alanı oluşmuş olacak ve bunun faydasını esnafımız ile vatandaşlarımız görecektir. Edremit halkı, hizmetin en iyisine layıktır. İlçemiz adına elini taşın altına koyarak yaptığı hizmetlerle gönüllere taht kuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz başta olmak üzere, Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Akif Şencan’a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Bahar Şenliği'nde kuzu ve oğlaklar yarıştı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Bahar Şenliği'nde kuzu ve oğlaklar ...
Akçay Kordon yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Akçay Kordon yaz sezonuna hazırlanıyor
Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Bilim Fuarı açıldı
ZİHA’ların hedefinde sivrisinekler var ZİHA’dan nokta atış
YEREL HABERLER ZİHA’ların hedefinde sivrisinekler var ZİHA’dan nokta ...
Balıkesir'de motosikletli polis timleri suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de motosikletli polis timleri suçlulara göz ...
Edremit’te yazlık evlere dadanan hırsızı polis kaçarken yakaladı
YEREL HABERLER Edremit’te yazlık evlere dadanan hırsızı polis ...
Muhtar Kent’ten Ayvalık’a STEM atölyesi
YEREL HABERLER Muhtar Kent’ten Ayvalık’a STEM atölyesi
Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonda 8 kişi ...
Havran bisikletçileri ağırladı
YEREL HABERLER Havran bisikletçileri ağırladı
Edremit'te saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Edremit'te saklandığı evde yakalandı
İstanbul’dan dönünce evinin soyulduğunu gören kişi, polisten yardım istedi
YEREL HABERLER İstanbul’dan dönünce evinin soyulduğunu gören kişi, ...
Edremit’te binlerce kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Edremit’te binlerce kaçak makaron ele geçirildi
Polis otele baskın düzenledi
YEREL HABERLER Polis otele baskın düzenledi
İBB’den Burhaniye’ye bilgi desteği
YEREL HABERLER İBB’den Burhaniye’ye bilgi desteği
Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı
YEREL HABERLER Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı
Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başlıyor
Trafiğe kapalı alanlar denetlendi
YEREL HABERLER Trafiğe kapalı alanlar denetlendi
Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz dolduruyor Sahiller sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz ...
Başkan Tosun esnaf ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tosun esnaf ile buluştu
Ailece madalya ile döndüler 14 yaşında olan Toprak Toprak, yarışmalarda iki bronz madalya alarak ülkemizi Belgrat’ta temsil edecek
YEREL HABERLER Ailece madalya ile döndüler 14 yaşında olan Toprak ...
Kazdağları’ndaki çalışmalar yerinde görüldü
YEREL HABERLER Kazdağları’ndaki çalışmalar yerinde görüldü
Ayvalıklı tekvandocular başarıya doymuyor Edirne’den 4 altın 4 gümüş 3 bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Ayvalıklı tekvandocular başarıya doymuyor Edirne’den ...
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.