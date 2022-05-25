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İvrindi'de 170 kiloluk koçlar ilgi odağı oldu

İHA

İvrindi'de 170 kiloluk koçlar ilgi odağı oldu

İvrindi ilçesinde, belediyenin düzenlediği Bahar Şenliğinde kuzu ve oğlak güzellik yarışması yoğun ilgi görürken, Servet Karaçal adlı üreticinin getirdiği 170 kiloluk koçlarda ilgi odağı oldu. Koçlarına çok iyi baktığını anlatan 58 yaşındaki Karaçal, koçları satmayı düşünmediğini söyledi.
İvrindi Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte onlarca kuzu ve oğlak görücüye çıkarken, Servet Karaçal da koçlarını görücüye çıkardı. Canlı ağırlığı 170 kiloyu bulan koçlar ilgi odağı haline geldi. Koyunlarının yerli ırklardan olduğunu anlatan Servet Karaçal, “90 koyunum var. Koyunlarıma çok iyi bakılıyorum. Ancak, yem fiyatları çok arttı. Bunun için devletin hayvancılara daha çok destek olmasını istiyorum. Arpanın tonu 7 bin 500 liraya çıktı. Bunun için zorlanıyoruz. Bu gün de koçlarımı buraya getirdim. Canlı ağırlıkları 170 kiloyu buluyor. Koçlarım ilgi çekti” dedi.

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