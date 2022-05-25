Bigadiç sağlık eğitiminde cazibe merkezi olacak

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 800 öğrencinin eğitim göreceği Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi inşaatına başlanıldı.



Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Polimetal Madencilik Halkla İlişkiler Şefi Özgün Demircan, Bigadiç Meslek Yüksekokulu Müdür V. Öğr. Gör. Bülent Duman, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Özkan Işık, Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Bakım ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Özgür Bulmuş ve katılımcıların katıldığı Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi inşaat çalışmalarının başlaması nedeniyle kurban kesildi, dualar edildi.



“Eğitimde öncü olmaya devam edeceğiz”

Bigadiç’in tarihi günlerinden birisini yaşadığını belirten Belediye Başkanı İsmail Avcu,” İnşallah Nörolojik Fizyoterapi, Kardiyoloji Fizyoterapi ve Ortopedi Fizyoterapi bölümlerinden yetişen öğrencilerimiz ülkemizde şifa dağıtarak gurur kaynağımız olacaklar. Hem ilçemize, hem bölgemize hem de sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Burada Polimetal Madenciliğe de teşekkür etmek istiyorum. Var olsunlar, Allah onlardan razı olsun. Katkı veren ve hizmetlerimize ortak olan herkesin başımızın üstünde yeri var. Çünkü biz doğru alanlarda yatırım yapıyoruz’’ dedi.



“Sağlık Eğitimi Kompleksinde 800 öğrenci eğitim görecek”

Bigadiç’e yapılan önemli yatırımlardan birinin de 800 öğrencinin eğitim göreceği Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğuna dikkat çeken Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, bu yatırımın hizmete dönüşmesi ile birlikte Bigadiç ve çevresinin önemli bir sağlık eğitimi kompleksine daha kavuşmuş olacağını söyledi.



Yılmaz incelemelerde bulundu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Bigadiç’e gelerek Bigadiç Belediyesi tarafından okul alanı olarak tahsisi yapılan 8 bin metrekare alan üzerinde 5 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi yapımı inşaat sahasında incelemelerde bulundu.



Bigadiç Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılarak Belediye ve Polimetal Madencilik işbirliği ile yapılacak olan 8 bin metrekare alanın 5 bin metrekare kullanım alanına sahip zemin artı 3 kattan oluşan Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nörolojik Fizyoterapi, Kardiyoloji Fizyoterapi ve Ortopedi Fizyoterapi bölümlerinden oluşacak.

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