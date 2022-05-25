Balıkesir´de `Uluslararası Kahvaltı Festivali´ne geri sayım başladı



BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen `Uluslararası Kahvaltı Festivali´ 2-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tadına doyulmaz lezzetleri ve yöresel mutfağıyla gastronomi turizminin öne çıkan rotalarından biri olmaya aday olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Şehrimizin bereketli topraklarından sofralara ulaşan 30 civarında lezzetin görücüye çıkacağı Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali, katılımcılarını hem lezzet, hem de eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak" dedi.Masmavi suları, yemyeşil doğası, zengin tarihi ve kültürel mirası ile Türkiye´nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Balıkesir, şimdi de tadına doyulmaz lezzetleri ve yöresel mutfağıyla gastronomi turizminin öne çıkan rotalarından biri olmaya aday. Unutulmaya yüz tutmuş, lezzetli peynirleriyle bu alanda dünyanın en iyi şehirleri arasında yer alan, `50 Peynirli Şehir Balıkesir´, var olan yüksek sağlık ve esenlik turizmi potansiyeli ve gastronomisiyle 2019 yılında Türkiye´nin ulusal destinasyonu seçilirken 2021 yılında ise UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesine girmeye hak kazandı. Son yıllarda tüm şehir olarak güç birliği yapan Balıkesir, sahip olduğu tüm bu zenginliği ve gücü ortaya çıkarıp ekonomik ve kültürel birer değer haline getirecek adımları atıyor.LEZZET VE EĞPLENCE DOLU FESTİVALTurizmden gastronomiye, sanayiden et ve süt ürünlerine zeytinyağına kadar sahip olduğu tüm zenginlikleri Türkiye ve dünyaya tanıtmak amacıyla Marka Şehir Projesi´ni yürüten Balıkesir, tüm bu çalışmalarını 2-5 Haziran´da Uluslararası Kahvaltı Festivali ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği iş birliğinde 2-5 Haziran tarihlerinde Avlu´da Uluslararası Kahvaltı Festivali yapılacak. Şehrin lezzetlerini keşfetme imkanı sunacak 4 günlük festival, katılımcılarını hem lezzet hem de eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak.TAMAMEN YÖRESEL ÜRÜNLERDEN OLUŞUYORBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Tamamen şehre özgü, yöresel ürünlerle hazırlanan kahvaltısını markalaştırıp 4 gün sürecek festivalle dünyaya duyurmak istiyoruz. Hedefimiz, Türkiye´yi doyuran şehrin gastronomi dünyasında hak ettiği yere gelmesini sağlamak, esnafına ve üreticisine ekonomik değer oluşturmak. Balıkesir´e özgü lezzetleri keşfetme ve tadım yapma olanağı sunacak olan festival kapsamında şehrin coğrafi işaretli ürünleri de dâhil olmak üzere yaklaşık 30 çeşit yöresel ürün katılımcıların beğenisine sunulacak, içeriğine yönelik bilgilendirmeler yapılacak. Üreticilerin, restoranların, konaklama tesislerinin, turizm acentelerinin ve bu alanda adından söz ettiren ülkelerin stant açacağı festivalde ayrıca, sempozyumlar, yarışmalar, workshoplar, tadım etkinlikleri ve konserler gerçekleştirilecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir

2022-05-25 14:39:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.