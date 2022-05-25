Bandırma'da play-off coşkusu

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda Bandırmalılar playoff yarı final ilk maçında EyüpsporBandırmaspor maçını izlediler. Bandırmaspor ilk maçı 10 kaybetti.

TFF 1 Lig'de mücadele eden ve ligi 62 puanla 3. sırada bitiren Bandırmaspor yarı final ilk maçını Eyüpspor ile oynadı. Bandırma Belediyesi maça gidemeyen Bandırmalılar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kurarak, Bandırmalılara maç izleme imkanı sundu. Meydana toplanan yüzlerce sporsever maçı coşku ile izledi. Bandırmasporlu taraftarlar Bandırmasporun Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını belirttiler. Yarı finalin ilk maçını Eyüpspor 10 kazanırken rövanş maçı da 29 Mayıs Pazar günü saat 15. 00'de Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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