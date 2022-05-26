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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarışma için Türkiye’ye geldi, Müslüman oldu

İHA

Yarışma için Türkiye’ye geldi, Müslüman oldu

Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk müsabakaları için Türkiye’ye gelen, uzun yıllardır Müslümanlığı araştıran Moğolistan asıllı Boldbaatar Mongolia Müslüman arkadaşları ve Sındırgı halkından gördüğü ilgi ve samimiyet ile İslamiyet’i kabul ederek Müslüman oldu.
Renkli kişiliği ve yöresel dansları ile yarışma süresince herkesin ilgisini çeken Boldbaatar Mongolia 15 yıldan bu yana araştırdığı İslamiyet’i seçerek Ebul Hayr ismini aldı. Müslüman vatandaşların samimiyetinden etkilendiğini belirten Boldbaatar Mongolia Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Sındırgı ilçesinden ayrılmadan önce ise kendisine Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve ilçe müftüsü Sami Türkel Kuran’ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
Müslüman olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Boldbaatar Mongolia, “Ben Müslüman olmayı istiyordum. Son 15 yıldır İslam’ı araştırıyorum. Arap arkadaşlarım vardı Müslüman olan. Bir gün Müslüman olacağımı düşünüyordum. Arkadaşlarımın diyaloğu ile. O da bugüne nasip oldu. Çok mutluyum. Kalbim gönlüm hoş içerisinde. İlk defa geliyorum Sındırgı’ya da. Çok güzel buldum. Gerek şehir gerek insanlar gayet güzel. Arkadaşlıkları, dostlukları çok güzel. Tebrik ediyorum. Bütün yarışmalar, bütün organizasyonlar için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok mutluyum“ dedi.
Müftü Sami Türkel ise “Rabbimize şükürler olsun insanlıkta kardeşimiz, İslam’da da kardeşimiz oldu. Buna da vesile olan bu yarışmalar, organizasyon. Buraya nasip oldu. Biz de mutluyuz. Bizleri görüp, bizlerle tanışıp, İslam’ı seçmiş olması bizleri mutlu ediyor. Rabbime sonsuz şükürler olsun, kardeşimize tekrar İslam’a hoş geldin diyorum” dedi.

Sındırgı’da en büyük final
2022 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk yarışmasında en muhteşem ve mutlu eden finalin ve ödülün bir yarışmacının İslamiyet’i seçmiş olması olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Uluslararası bir atlı okçuluk yarışması gerçekleştirdik. Mayıs ayının son günlerinde. Muhteşem bir finalle sonuçlandı. Bu final ki Sındırgı’da İslam’ın o güzel tarafını öğrenip, bilip, yaptığı araştırmanın neticesini Sındırgı’da alan bir kardeşimiz vardı. Moğolistan’dan buraya katılan yarışmacımız, Sındırgı’da İslamiyet’i kabul ettiğini ve İslam’la beraber müşerref olduğunu bizlere iletince mutluluktan uçtuk. Yani bu işin Sındırgı’da olmuş olması, yarışmaların bir sebebiyet vermesi, bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Hoş geldin diyorum İslam dinine. Allah kabul eylesin, yolu ve bahtı açık olsun İnşallah“ dedi.

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