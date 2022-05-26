İBB’den Edremit’e işbirliği ziyareti

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüşmek üzere İBB yöneticileri ilçeyi ziyaret etti.

Meclis Salonunda bir araya gelen Edremit Belediyesi ve İBB yöneticileri, işbirliği toplantısı yaparak fikir alış verişinde bulundular. Yapılan işbirliğinden ve bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten yöneticiler, yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüşülen toplantının her iki belediye için de verimli geçtiği belirttiler.

Edremit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da katılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ekibine Edremit Belediyesi ile yaptıkları işbirliği, destekleri ve ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

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