Yavru karaca doğada yeniden koşabilecek Yaralı yavru karaca sağlığına kavuştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ayağı kırık olan yavru karacayı başarılı bir operasyonun ardından yeninden sağlığına kavuşturdu. Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’nde bir ay gözetim altında kalacak olan karaca, tedavisinin ardından Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’nde görevli veteriner hekimler, evcil hayvanların yanı sıra doğal ortamda yaralanan hayvanların tedavi ve bakımlarını da başarılı bir şekilde yürütüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan yavru karaca, Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Ayakta durmakta zorlanan karacanın sol arka ayağına röntgen çeken Veteriner Hekim Serhat Meşe, ayağının kırık olduğunu tespit etti. Veteriner Meşe, karacayı eski sağlığına kavuşturmak için zaman kaybetmeden ameliyata aldı. Ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından karaca yeniden ayağa kalktı.



Yavru karaca hızla ayağa kalktı

Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Veteriner Hekim Serhat Meşe, “Karacanın sol arka ayağında (tarsometatarsal ) eklemde kırık tespit edilmesinin ardından kross pin + plaka uygulayarak stabilize ettik. Şu anda karacamızın neşesi yerinde. Ciddi bir ameliyat atlattı, biraz ağrıları olacak. Ayağına plaka uygulaması yaptığımız için bir ay boyunca Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’nde bizim gözetimimiz altında kalacak. Karacamız genç olduğu için hızlı bir şekilde toparlayacaktır. Merkezimizde hastalıkların tespit edilmesi ve tedavi sürecinin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için tüm araç gereçlerimiz mevcut. Bu sayede merkezimize gelen hayvanlarımıza sadece iyileşmek için çaba göstermeleri gerekiyor. Merkezimizin tam donanımlı olarak hizmet verebilmesi için hiç şeyden kaçınmayan Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ameliyatın ardından yorgun düşen karaca, yaklaşık üç dört saat dinlendikten sonra gözlerini açar açmaz ayağa kalkıp çimlerde koşmaya başladı. Karaca, Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’nde tedavisi tamamlandıktan sonra Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

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