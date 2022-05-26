Balıkesir'de 'Müsilaj' operasyonu

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Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıs ve gruplara operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheliden 10'u gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleri, silahmühimmat kaçakçılığı yapan şahıs ve gruplara yönelik sahil bölgelerinde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu planlandı. Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen projeli çalışmalar da; Balıkesir İl Merkezi, Susurluk, Ayvalık, Edremit ve Gömeç İlçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonunda 12 şüpheli şahıstan 10’u yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 6 adet tüfek, 8 adet şarjör, 361 adet fişek, 70 adet kartuş, 2 adet muşta, 1 adet kılıç, 2 adet kama, 2 adet kelepçe, 1 adet sustalı bıçak, 6 adet bıçak ele geçirildi.

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