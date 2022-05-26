Türk Ocağı’nın konuğu Edremitli Doktor Necdet Özgelen oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesi Türk Ocağı, ilgi çekici konular ve konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Türk Ocağı’nın bu haftaki konuğu Edremitli Doktor Necdet Özgelen oldu.

Türk Ocakları Edremit Şubesi Başkanı Mehmet Özkeleş’in takdim konuşmasıyla başlayan toplantıda Necdet Özgelen, “Tarihi Hatıralar’ konulu sohbetinde düşündüren ve zihin açıcı bilgiler paylaştı. Öztürk Çakmakçı’nın idaresindeki konferansa siyasi parti ilçe başkanları, İzmir Ege Üniversite’sinden öğretim üyeleri Fatih Sancar, Abdullah Üstün, doktora öğrencileri, Türk Ocağı yönetimi, üyeleri ile yoğun sayıda gençler ve Edremitliler katılım gösterdi.

Türklerin ne kadar doğru bir karar vererek Müslümanlığı seçtiğini anlatan Özgelen, “Türklerin Müslümanlığı kabul etmesinden sonra İslam dini Asya, Afrika, Avrupa ve dünyaya yayılmasında Türkler büyük katkı sağlamıştır. Türkler iyi ki Müslümanlığı seçmiştir” dedi. Özgelen, Türklerin geçmişte İslamiyet'e yapmış olduğu hizmetleri anlattı.

Türk Ocağı Başkanı Özkeleş ise, “Gençlerin ilgisi ziyadesi ile bizi mutlu etti. Hüseyin Nihal Atsız’a abim Nuri Killiğil’den (Enver Paşanın kardeşi) Paşa Babam diye bahseden Kut’ül Amare Kahramanı Halil Kut Paşa’nın manevi oğlu Edremit’in evladı (100 yaşında) yaşayan tarih, harika bir hafızaya sahip değerli bir büyüğümüz Edremit evladı asırlık çınar olan Özgelen’i dinleyerek tarihi bir gece yaşadık. Kendisine uzun sağlıklı ömürler dileriz” dedi. Özkeleş, sunum sonrası doktor Özgelen’e değerli bilgileri sebebiyle teşekkür ederek şilt verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.