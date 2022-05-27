Balıkesirli eğitimci bastırdığı Fotoğraf albümünün dağıtımına başladı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesirli fotoğraf sanatçısı emekli öğretmen insan portrelerinden oluşan Gördüğüm İnsan adlı albümünü gazeteci dostlarına hediye etti. Balıkesir’de her kesimden insan portrelerinin yer aldığı 67 sayfalık albümünü dağıtan 70 yaşındaki fotoğraf sanatçısı 50 yıldır fotoğraf çektiğini söyledi.

Balıkesir’de Türkçe öğretmenliği yaparken emekli olan 1 çocuk ve 1 torun sahibi Ali Hikmet Varlık, Gördüğüm İnsan adını verdiği fotoğraf albümünü bastırdı. Balıkesir’de Ulusal Fotoğraf Müzesi ve M.Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı kurucularından olan Varlık, 50 yıldan beri fotoğraf çekiyor. Balıkesir Sanat Fotoğrafçıları Derneği(BASAF) kurucusu da olan Varlık, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyedi.1974 yılında İstanbul da Gültekin Çizgen’in atölyesinde de çalışan Varlık,” Bu güne kadar çektiğim insan portrelerinden oluşan Gördüğüm İnsan adlı albümü bastırdım. Bu albümü kütüphanelere, belediyelere ve gazeteci dostlarıma hediye ediyorum. Bu gün da Edremit’te bazı arkadaşlarıma ulaştırdıktan sonra Burhaniye’ye geldim. Burada da gazeteci arkadaşlarım Mustafa Yüksel ve Sefer Talay’a albümü hediye ettim. Fotoğraf çekmek bana yaşama sevinci veriyor. .Fotoğraf çekmek benim hayat tarzım. Şimdide İstanbul’da çalıyorum. Onu da Gördüğüm İstanbul adlı bir eserde toplayacağım. Edremit Körfezi için de bir çalışma yapmak istiyorum” dedi.

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