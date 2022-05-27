Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi dahilinde “Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrenciler ve Aileleri” ile kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek’in katılımlarıyla düzenlenen kahvaltıda evde eğitim gören öğrencilerin velileri ile bir araya gelindi, istek ve önerileri dinlendi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek veliler ve etkinliğe katılan öğrenciler ile yakından ilgilendiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.