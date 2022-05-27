Fotoğrafın ustaları Havran'da buluşuyor Havran Fotomaratonu 10 Haziran'da başlıyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde 1014 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonu’nda yüzlerce fotoğraf sever bir araya gelecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonu 5 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Havran Fotofest’te Türkiye’nin fotoğrafta duayen isimleri bir araya geliyor. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un davetlisi olarak Havran’a gelecek olan bu isimler, Kocaseyit’in memleketinde fotoğraf gösterileri ve söyleşileri gerçekleştirecekler, fotoğraf sergileri açacaklar. Aynı zamanda fotoğrafa ilgi duyan gençlere sokak fotoğrafçılığı eğitimi verilecek ve ödüllü Oryantiring Foto Maraton etkinliği gerçekleştirilecek.

Fotomaraton’un seçici kurulunda İstanbul’dan İbrahim Zaman ve Güler Ertan, İzmir’den Mehmet Ünal ve Tahir Ün, Konya’dan Reha Bilir, Balıkesir’den İbrahim Elman, Emrah Elmas ve İstek Solel yer alıyor. Balıkesir’in fotoğrafta simge isimlerinden Ahmet Esmer, yine Balıkesir’den Osman Sipahi ve Gür Gürelli, Bursa’dan Abit Kullebi, Altınoluk’tan Altuğ Oymak ve Aydın’dan Ahmet Soley fotoğraf festivalindeki etkinliklerde yer alacak diğer fotoğraf sanatçıları.

2022 067 TFSF ONAY numarası ile “Uluslararası Yarışmalar” kategorisinde “Sakin Şehir (Cittaslow) olma yolunda Havran” teması ile yapılan 2. Uluslararası Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotoğraf Maratonu’nun amacı; Havran’ın sahip olduğu "Sakin Şehir" kriterlerini fotoğraf sanatı aracılığı ile ön plana çıkarmak, bu konuda farkındalık oluşturmak. Fotoğraf severlerin festival dahilinde "Sakin Şehir Havran" tema başlığıyla çekeceği ve katılım sağlayacağı fotoğraflar, Cittaslow'a resmi başvurusunu yapmış olan Havran için bir destek olacak. Tarihi konakları ve evleriyle, kültürel zenginlikleriyle, Cuma günleri kurulan köy pazarı ve doğal yöresel ürünleriyle, leblebisi, höşmerimi, balı ve peyniriyle, kendine has zengin mutfağıyla, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri yaşatan ustalarıyla Havran "Sakin Şehir" olma yolunda gerekli kriterlerine sahip bir ilçe olarak dikkatleri çekiyor.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, fotoğraf tutkunlarını Havran’ın güzel coğrafyasında kaynaştırarak olan bu etkinlikte tüm katılımcılara rahat bir ortamda çalışmaları için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Havran’ın palmiye ağaçlarıyla süslü çay boyunda katılımcılar için hazırlanan mekan, 5 gün boyunca cıvıl cıvıl görüntülere sahne olacak.

Havran Belediyesi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılan maratonun birincisi 7 bin 500 TL, ikincisi 5 bin TL ve üçüncüsü de 3 bin TL ile ödüllendirilecek. 3 adet mansiyona biner TL ve sergilemeye değer görülen 20 esere de 250’şer TL para ödülü verilecek. 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 09.00’da başlayacak olan fotomaratonda sisteme son fotoğraf yükleme ise 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.00’e kadar olacak.

Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacak ve alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecek. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecek. Fotoğrafların sisteme yüklenmesi 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.00‘de kesinlikle sona erecek. Sisteme yüklenecek olan fotoğrafların 10 13 Haziran 2022 tarihlerinde Havran’da çekilmiş olması gerekiyor.

Fotomaraton şartnamesi ve festival programı www.tfsfonayliyarismalar.org ve www.havran.com.tr'den görülebilir.

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