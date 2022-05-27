BAÜN’de Öğrenci Toplulukları Festivali gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN), Öğrenci Toplulukları Festivali 2022 programı; 26 Mayıs Perşembe günü; öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının aktif olarak yer aldığı kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda, Burhan Erdayı Spor Salonu yanında kurulan festival alanında ve diğer etkinlik noktalarında, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonuyla gün boyunca yarışmalar, dans gösterileri, spor müsabakaları, tüplü dalış etkinliği, tiyatro, sergi ve konser etkinlikleri gerçekleştirilirken; öğrenci toplulukları da açtıkları stantlarda yıl içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini tanıtma fırsatı buldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da festival alanını ziyaret ederek öğrencilerden faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Etkinlikleri takip ederek öğrencilerle de yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite olarak; sosyal, kültürel ve sportif gelişimleri doğrultusunda öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

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