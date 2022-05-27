Ceviz fidanları bir çok ülkeye ihrac ediliyor Türkiye'nin ceviz fidanı deposu Bandırma

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde üretilen ceviz fidanları dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediliyor.

Bandırma'nın kırsal mahalleleri Yenice, Erikli, Yeni Yenice, Ziraatli, Emreköy ve Dutlimanın’da üretilen ceviz fidanları dünyanın birçok ülkesinden alıcı buluyor.

Balıkesir İl Müdürü Erkan Alkan, dünyanın birçok ülkesine fidan göndererek Balıkesir’in adını duyuran, bölge ekonomisine katma değer sağlayan fidan üreticileri ile bir araya geldi. Bandırma Yenice Mahallesinde gerçekleşen ziyarette fidancılık sektörü değerlendirilerek, fidan sertifikasyonu, fidan ihracatı ve yeni yatırımlara öncülük edecek projeler görüşülerek, sektörün genel durumu, geleceği, yürütülecek projeler üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu. Bandırma İlçe Tarım ve orman Müdürü Murat Güngörmez’inde hazır bulunduğu ziyarette, İl Müdürü Erkan Alkan, sektörün mevcut durumu, güncel gelişmeler fidan ihracat işlemleri, fidancılığın geliştirilmesi ve fidancılık adına gelecekte yapılabilecek projeler hakkında üreticileri bilgilendirerek, bu alanda her türlü proje ve yatırım çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

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