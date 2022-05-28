(Özel) İtalya'da Türk ritmi resitali Kepsutlu öğrenciler gondola bindi, İtalyanları kendilerine hayran bıraktı Hayatın Ritmini 638’inci kez yakaladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) İtalya'da Türk ritmi resitali Kepsutlu öğrenciler gondola bindi, İtalyanları kendilerine hayran bıraktı Hayatın Ritmini 638’inci kez yakaladılar

İHA

(Özel) İtalya'da Türk ritmi resitali Kepsutlu öğrenciler gondola bindi, İtalyanları kendilerine hayran bıraktı Hayatın Ritmini 638’inci kez yakaladılar

Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu AB destekli Erasmus+ programı çerçevesinde düzenledikleri “Adaptif Öğrenme ile Dijital Eğitime Hazırız” projesinin ikinci bölümünde İtalya sokaklarında verdikleri konserlerle Türkiye'nin adını duyurmaya devam ediyor. İtalya’dan Türkiye’ye selam gönderen grubun kurucusu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, 638’inci konserlerini İtalya’da vermekten duydukları gururu dile getirdi. İtalyanlara adeta bir ritim resitali sunan Kepsutlu öğrenciler, sokak konserlerinde büyük ilgi gördü.
Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen tarafından 10 yıl önce kurulan ve gerek ulusal gerekse uluslararası 638’inci konserlerine imza atan “Hayatın Ritmini Yakala” grubu bu kez İtalyanlara unutamayacakları ritim ziyafeti çekti. Hayatın Ritmini Yakala Grubu öğrencileri İtalya’nın Venedik, Brescia ve Sirmione/Garda Gölü'nde verdikleri konserlerle İtalyanların gönlünü kazanarak 638’inci konserlerine imza attı.
AB destekli Erasmus+ programı dahilinde “Adaptif Öğrenme ile Dijital Eğitime Hazırız” projesini yürüten Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu dijital eğitim ve çevre konulu proje çerçevesinde İtalya’da öğrenci hareketliliği faaliyetlerini yürütüyor. Bu yıl 12’nci nesil “Hayatın Ritmini Yakala” grubunu oluşturan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri İtalya’da 638’inci konserlerini vermenin mutluluğunu yaşadı. 821 Mayıs tarihleri arasında öğretmen hareketliliği faaliyetlerini yapan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu, 2228 Mayıs tarihleri arasında da okulun Hayatın Ritmini Yakala grubundan 8 öğrenci İtalya'da çevre bilinci kazanmak için işbaşı gözlem, okul ziyaretleri, konserler ve kültür gezileriyle faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Proje dahilinde öğrenciler İtalya'daki çevre temizliği konusunda eğitimler alarak, farklı etkinlikler yaparak çevre bilinci kazandılar. İtalya’nın geri dönüşüm sistemini ve insanların çevreye karşı duyarlı olduklarını öğrendiler. Kursta İngilizce ve İtalyanca eğitimleri aldılar. Türkiye'ye döndüklerinde bu uygulamaları yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürecekler.

Venedik’te konserler vererek farkındalık oluşturdular
Balıkesir'in markası haline gelen ve ismini tüm dünyaya duyuran, okulun Hayatın Ritmini Yakala isimli ritim grubuyla Almanya, Gürcistan, Kazakistan, Fransa, Hollanda ve Belçika’ya öğrencileriyle birlikte giderek konserler düzenleyen grubun Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen ve ekibi 12’nci nesil öğrencileriyle Venedik sokaklarında öğrencilere, turistlere, İtalyan halkına yaptıkları çalışmalardan bahsedip, Erasmus+ projelerini anlattılar, yaygınlaştırdılar, 8 konser verdiler. Öğrenciler İtalya’da 638’inci konserlerine imza atmış oldular. Daha önce gittikleri ülkelerde olduğu gibi büyük bir ilgiyle, hoş sohbetle karşılaştılar. Balıkesir Kepsut’un ismini tüm dünyaya defalarca duyurmaya devam ediyorlar. Öğrenciler İtalya'nın farklı şehirlerini gezdiler, Venedik’te Gondol Turu yaptılar. Venedik, Verona, Milano, Floransa, Brescia, Sirmione/Garda Gölü'nü ziyaret ettiler. Venedik, Brescia ve Sirmione/Garda Gölü'nde konserler verdiler. Herkesin hayali olan gondol turuyla Venedik'te tanışan öğrenciler bir kez daha ilklerini yaşadılar.

Nuri Dağdelen: “Ülkemizin ismini İtalya’da duyurduk”
Hayatın Ritmini Yakala Grubunun kurucusu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, “2012 yılında kurulan Hayatın Ritmini Yakala grubumuzun 12’nci nesil üyeleriyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Projelerimiz sayesinde grubumuzun yeni öğrencilerini en az bir kez yurt dışına götürüyor, ilklerini gerçekleştiriyor, kültür dünyalarını zenginleştiriyoruz. Bu sene de Erasmus programında “Adaptif Öğrenme ile Dijital Eğitime Hazırız” projesiyle İtalya’da bulunuyoruz. Projemizin yaygınlaşması için İtalya’daki öğrencilere, turistlere ve İtalyan halkına konserler düzenliyoruz ve büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Defalarca yaptığımız gibi Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İtalya’dan Türkiye’mize kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar” diye konuştu.

Yaren Koparan: “Gondol turu hayalimizi gerçekleştirdik”
Hayatın Ritmini Yakala Grubunun 12’nci nesil üyelerinden Yaren Koparan, “İnsanlar hayalleriyle yaşarlar. Her insanın hayalleri olur. Bu hayallerin biri de Venedik’te gondol turu yapmaktır. Biz bu hayalimizi gerçekleştirdik ve tarif edilemez duygular yaşadık. Sizlerin de bu hayallerini gerçekleştirmeniz ve bu duyguları yaşamanız dileğiyle İtalya’dan Türkiye’ye selamlar” ifadelerini kullandı.

Sude Gen: “638’inci konserimize imza attık”
Grup üyelerinden Sude Gen de İtalya gezisiyle ilgili olarak, “İlk kez uçağa bindik ve ilk kez yurt dışına çıktık ve burada olmaktan çok mutluyuz. Brescia, Garda Gölü, Venedik ve Milano’yu gezip görerek kültür zenginliğimizi oluşturduk. Çevre eğitimleri aldık ve bu eğitimleri ülkemizde uygulayarak yaygınlaştırmaya çalışacağız. İtalya’nın çeşitli şehirlerinde 8 konser vererek ulusal ve uluslararası olmak üzere toplamda 638 konsere imza atmış olduk. İtalya’dan Türkiye’mize kucak dolusu sevgiler” diye konuştu.
Ayrıca Hayatın Ritmini Yakala ritim grubu 2016 yılının Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Aykut Özdarendeli, BAÜN'de TURKOVAC’ı anlattı "Pandeminin sonuna gelindi ancak koronavirüsler bir epidemi olarak devam edecek"
YEREL HABERLER Prof. Aykut Özdarendeli, BAÜN'de TURKOVAC’ı ...
Mustafa Sarıgül: "Anaların hasretini dindirmek, çocukları sevindirmek için 'Affet Türkiye'"
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: "Anaların hasretini dindirmek, ...
Manyas'ın yeni nüfus müdürü Ateş görevine başladı.
YEREL HABERLER Manyas'ın yeni nüfus müdürü Ateş görevine başladı.
Ceviz fidanları bir çok ülkeye ihrac ediliyor Türkiye'nin ceviz fidanı deposu Bandırma
YEREL HABERLER Ceviz fidanları bir çok ülkeye ihrac ...
Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü
YEREL HABERLER Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' ...
Duran araç alev aldı
YEREL HABERLER Duran araç alev aldı
Olta Lüferi balıkçıların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Olta Lüferi balıkçıların yüzünü güldürüyor
BAÜN’de Öğrenci Toplulukları Festivali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER BAÜN’de Öğrenci Toplulukları Festivali ...
Fotoğrafın ustaları Havran'da buluşuyor Havran Fotomaratonu 10 Haziran'da başlıyor
YEREL HABERLER Fotoğrafın ustaları Havran'da buluşuyor Havran ...
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs Darbesi' açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından '27 Mayıs ...
Edremit Belediyesi’nin acın günü Edremit Belediyesi’nin vefat eden iki personeli son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nin acın günü Edremit ...
Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim ...
Anaokulu öğrencileri Koca Seyit Müzesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri Koca Seyit Müzesi'ni ziyaret ...
Evde eğitim gören öğrencilerin velileri ile bir araya gelindi
YEREL HABERLER Evde eğitim gören öğrencilerin velileri ile bir araya ...
İlkay Gündoğan’dan memleketinin takımına videolu destek
YEREL HABERLER İlkay Gündoğan’dan memleketinin takımına videolu ...
İbrahimce Polis Merkezi tamamlandı
YEREL HABERLER İbrahimce Polis Merkezi tamamlandı
Bigadiç’e Lityum Üretim Tesisi açılacak Milletvekili Belgin Uygur’dan Bigadiç’e müjde
YEREL HABERLER Bigadiç’e Lityum Üretim Tesisi açılacak Milletvekili ...
Balıkesir'de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de bilişim yoluyla dolandırıcılık ...
Kendi yazdıkları oyunu sahnelediler
YEREL HABERLER Kendi yazdıkları oyunu sahnelediler
Ayvalıkgücü Belediyespor’da Başkan Taş kongrede aday olmayacak
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Belediyespor’da Başkan Taş kongrede aday ...
Balıkesirli eğitimci bastırdığı Fotoğraf albümünün dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Balıkesirli eğitimci bastırdığı Fotoğraf albümünün ...
Balıkesir’de asayiş ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir’de asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Polisten öğrencilere eğitim ve ayakkabı yardımı
YEREL HABERLER Polisten öğrencilere eğitim ve ayakkabı yardımı
Türk Ocağı’nın konuğu Edremitli Doktor Necdet Özgelen oldu
YEREL HABERLER Türk Ocağı’nın konuğu Edremitli Doktor Necdet Özgelen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.