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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanlığı Spor tırı Balıkesir'de

İHA

Cumhurbaşkanlığı Spor tırı Balıkesir'de

'Spor Aşkı Engel Tanımaz' sloganıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından 81 ilde 500 özel eğitim okuluna gönderilmek üzere hazırlanan spor malzemeleri Balıkesir'e ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere hazırlanan spor malzemelerini taşıyan tır Balıkesir’e ulaştı. 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmişti.
Özel bireylerin yararlanabilmesi amacıyla gönderilen malzeme yüklü tır için Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu önünde, antrenörler, sporcular, ve gençlerin katılımıyla bayraklarla karşılandı.
Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, birim müdürleri, okul yöneticileri, öğrenciler ve velilerinin katıldığı törenle malzemeler okullara teslim edildi.
Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen törende projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "'Spor Aşkı Engel Tanımaz' mottosuyla organize edilen bu kampanya son yıllarda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlere yeni bir katkı daha sunmaktadır. Bu proje ile eğitimde fırsat eşitliği hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor başta olmak üzere hayatın her alanında bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bu spor malzemeleriyle engelli kardeşlerimizin alacağı hizmetler sonrasında birçok engelli spor dallarında ve ampute takımlardan ilimizde başarılı sporcular çıkacaktır. Ben kampanyayı organize ederek ilimize bu hizmetlerin sunulmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin de destekleriyle dağıtımını yaptığımız spor malzemelerinin ve bu kampanyanın Balıkesir’e ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Farklı engel gruplarının kullanımı için özel olarak üretilmiş spor malzemelerini taşıyan tır ile gelen malzemeler, bakanlıklar tarafından belirlenen okullara teslim edilerek, okullarda eğitim gören engelli bireylere ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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