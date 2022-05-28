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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirli çiftçiler geleneksel fuar gezisine katıldı

İHA

Balıkesirli çiftçiler geleneksel fuar gezisine katıldı

Burhaniyeli çiftçiler İzmir’de düzenlenen Oliv Tech 10.Zeytin Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarına katıldı. Burhaniye 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinin öncülüğünde düzenlenen geziye 70 çiftçi katıldı.
Burhaniye’den sabah saatlerinde yola çıkan çiftçilerin ilk durağı Tariş’in İzmir’deki rafinaj ve dolum tesisleri oldu. Burada Tariş yetkilileri tarafından karşılanan çiftçiler, Tariş Zeytinyağı A.Ş Müdürü Eylem Sağlam’ın öncülüğünde tesisleri ve laboratuvarı gezdi. Tariş Genel Müdürü Güngör Şarman da çiftçilere kısa bir konuşma yaptı. Burhaniyeli çiftçileri ağırlamaktan mutlu olduklarını anlatan Genel Müdür Güngör Şarman, “Tariş’e bağlı 30 kooperatifimiz var. Burhaniye Kooperatifi de bunlardan en büyüklerindendir. Burhaniyeliler kooperatiflerine sahip çıkıyorlar. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Sizleri ağırlamaktan çok mutlu olduk. Yalnız bu gün değil her zaman sizleri bekliyoruz. Sizlerden gelen ürünleri bizler burada en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi. Burhaniye Eski Belediye Başkanı ve Tariş Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Akova da, genel müdür Güngör Şarman ve geziye katılan çiftçilere teşekkür etti. Tariş Tesislerindeki yemeğin ardından Fuara alanına giden çiftçiler, burada stantları gezdi, zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptı. Fuar gezinin yararlı olduğunu Güray Demir, “ Burhaniye’den geldik. Fuarda zeytin ve zeytinyağlarını tattık. Bunun sonucunda en iyi zeytinyağının Körfezimizin zeytinyağı olduğuna karar verdim” dedi. Yusuf Kenan Çoban da, “ Burada bütün yağları tattık. Burhaniye Ticaret Odası ve firmalardan Fuara katılım olmadığını gördük. Bunu bir eksiklik olarak görüyoruz. Körfezimizin zeytinyağları çok lezzetli” dedi. Fuar hakkında bir değerlendirme yapan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa tan ise, “2022 Oliv Tech Fuarında tekrar birlikteyiz . İzmir, fuarlar ve sergilen kenti. Şanına yakışır bir fuar oluyor. Katılım gittikçe artıyor. Burada da zeytinyağının çok ünlü firmaları yer alıyor. Ayrıca bu işin teknolojilerini yapan firmalardan, makine ve ekipmanlarla ambalaj firmaları bura da. Son derece güzel etkinlikler var. Özellikle, zeytinyağının geniş kitleler tarafından tanınması, ve tüketimin artırılması konusunda çok güzel etkinlikler var” dedi. Fuara katlan çiftçilere teşekkür eden Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk de “ Fuar gezilerini geleneksel hale getirdik. Bu gün ilk olarak Tariş tesislerini gezdik. Daha sonra da Fuarı gezdik, yaptık. Yararlı bir gezi olduğuna inanıyorum. Geziye katılan çiftçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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