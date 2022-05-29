Ayvalık’ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; jandarma ekipleri İzmir ve Balıkesir sınırları içinde örgütlü göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmaların ardından harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, İzmir ve Balıkesir genelinde şebeke halinde çalışan insan tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 7 şüpheliyi tespit eden jandarma ekipleri, bu şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda 2 adet tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 7 cep telefonu, 4 adet bıçak ve 2 adet de pasaport ele geçirdi. Operasyonda; insan tacirliği şebekesi üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen 7 zanlı bugün jandarma ekipleri tarafından adliyeye çıkarıldı. Yapılan yargılamada, 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma tarafından yapılan açıklamada; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edildiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.