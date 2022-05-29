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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniyeli kızlar boksta iddialı

İHA

Burhaniyeli kızlar boksta iddialı

Burhaniye ilçesinde, Ömer Taşdelen’in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Deniz Ulaş ve Hatice Irmak Kaya, Balıkesir’de düzenlen boks şampiyonasında il birincisi oldu. İlçenin gururu haline gelen Ulaş ve Kaya, Haziranda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanmaya başladılar.
Burhaniye’de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi olan Deniz Ulaş, Yıldız kızlarda 50 kiloda il birincisi olurken, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu 7.Sınıf öğrencisi Hatice Irmak Kaya da minik bayanlarda 40 kiloda Balıkesir birincisi oldu. 2 yıldır boks yaptığını anlatan Deniz Ulaş, hedefinin Türkiye Şampiyonasında derece yapmak olduğunu söyledi. Hatice Irmak Kaya da, Türkiye Şampiyonasına iddialı hazırlandıklarını anlattı.

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