Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor: 3-0

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci Okan Alkan, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk. 88 Cüneyt Köz), Caner Cavlan, Landel, Mehmet Özcan, Levent Ayçiçek (Dk. 67 Süleyman Luş), Kerim Avcı (Dk. 84 Akabueze), Keny, Osmajic (DK. 46 Beykan Şimşek)

EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba Cenk Ahmet Alkılıç, Yalçın Kılınç, Mezague, Bülent Uzun (Dk. 85 Enes Keskin), Timur Temeltaş (Dk. 58 Bekir Yılmaz), Taşkın İlter (Dk. 66 Umut Bulut), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Sekidika), Ahmed Ildız (Dk. 85 Mete Kaan Demir), Gerson, Dibba

GOLLER: Dk. 5 Keny (P), Dk. 45+1 Alpay, Dk. 58 Landel (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Keny, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Bandırmapor), Umut Bulut (yedek kulübesinde), Taşkın İlter, Bekir Yılmaz, Ahmet Ildız, Mezague (Eyüpspor)

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Yarı Finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Eyüpspor´u 3-0 mağlup ederek Play-off Finaline yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada penaltıdan Keny, 45+1'inci dakikada Alpay ve 58'inci dakikada Landel kaydetti.

5'inci dakikada Bandırmaspor, ceza alanı içinde elle oynama nedeniyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Keny takımını henüz karşılaşmanın başında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

16´ncı dakikada Okan´ın kaptırdığı topu iyi değerlendiren Dibba, ceza alanı içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Ahmet Ildız´a aktardı. Ahmet uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem VAR´a giderek Okan´a faul yapıldığını belirledi. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

45+1'inci dakikada Bandırmaspor korner kazandı. Kornerden gelen top Eyüpspor defansından sekerek Alpay´ın önünde kaldı. Alpay´ın vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

58´inci dakikada Bandırmaspor Levent Ayçiçek ile kontraatağa çıktı. Topu rakip yarı sahaya süren Levent Ayçiçek, uygun pozisyonda bulunan Landel´e pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Landel uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-0.

Karşılaşmayı Bandırmaspor 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-05-29 18:11:52



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