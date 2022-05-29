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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından

DHA

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)Bandırmaspor'un 3-0 kazandığı Spor Toto 1'inci Lig play-off yarı final karşılaşmasının ardından teknik sorumlular maçı değerlendirdi. 
Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel final maçına işaret ederek, "Önümüzde bir 90 dakika kaldı. O 90 dakikayı da kazanırsak bugünün de ligin de sezonun da anlamı çok büyük olacak" dedi. 
ÜZÜLMEZ: EYÜP CAMİASINI FİNALE TAŞIMAK İSTİYORDUK AMA OLMADI
3-0 biten karşılaşmayı değerlendiren, Eyüpspor Teknik Sorumlusu İbrahim Üzülmez, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç. 1-0'ın avantajını kullanmak istiyorduk ama oyunun başında bir penaltı dengeleri bozdu. Beraber oynamayı bir alışkanlık haline getiren bir takım, pas oyununu iyi oynayan bir takım, Keny ve Osmajic ile iyi oynayan bir takım. Dersimizi iyi çalıştık, aslında bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Hem penaltı akabinde duran toptan yediğimiz ve 3'üncü goldeki hatalar. Maalesef bizim için üzücü oldu. VAR geldi ama penaltı pozisyonun olmadığı söyleniyor. Ben onu izlemedim, izlemek de istiyorum. Benim önümdeki Dibba'nın pozisyonunda da bir şey olmadığını gördüm ama hakemin takdiri faul olduğuyla ilgili. Bu tip hataların olmaması gerekiyor hele ki böylesine önemli maçlarda daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum. Eyüp camiasını finale taşımak istiyorduk ama olmadı, üzgünüz. Oyun içerisinde hakemin bu olumsuz düşüncesinin söyleyeceğiz ama kendi açımızdan baktığımız zamanda kendi içimizde beklenti içinde olduğumuz arkadaşlar, özellikle hücumdaki arkadaşlarımızın da hücum varyasyonlarında çok etkisiz olduklarını söyleyebiliriz. Bunlar kendi içimizde çözmemiz gereken durumlar. Bandırma takımını tebrik ediyorum, üzgünüz. İnşallah Eyüp camiası iyi bir camia, doğru bir yapılanma ve kadroyla hedeflere ulaşmayı istiyoruz" dedi.
GÜRSEL: BİR 90 DAKİKAMIZ KALDI
Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel ise final maçına işaret ederek şunları söyledi: 
"Bizim camiamız ve şehrimiz adına en önemli maçtı bu güne kadarki. Böyle maçları oynamak kolay değildir. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi en önemli maçımız perşembe günü. Süper Lig'in kapısına gelmişken inşallah bize naip olur. Elimizden geleni yine yapacağız. Bandırmaspor olarak çıtayı yükselttik. İnşallah böyle yükselerek devam ettiririz. Çok söyleyecek bir şey yok önümüzde bir 90 dakika kaldı. O 90 dakikayı da kazanırsak bugünün de ligin de sezonun da anlamı çok büyük olacak. İnşallah Allah bize nasip eder çıkmayı, Süper Lig'i bu şehre tattırırız." 
 DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2022-05-29 21:53:23

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