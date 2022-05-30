300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

İHA

300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 300 yıllık Ulu Camii'nin yeni minaresi, aslına uygun olarak çimento kullanılmadan horasan harcı ile yapıldı.
Bandırma'da 1721 tarihinde inşa edilen Ulu Camii, zaman içerisinde tahrip olması üzerine 1901 ve 1954 yıllarında restore edilmişti. Son restorasyon sırasında minarenin sıvası, esere zarar verdiği gerekçesiyle Anıtlar Yüksek Kurulu’nca uygun bulunmadı. Kararın ardından minarenin sıvası yaklaşık 20 yıl önce tek tek söküldü. Sıvanın sökülmesinin ardından tahrip olan minarenin taşları, zaman içerisinde düşmeye başladı. Yetkililerce yapılan incelemelerin ardından yıkılıp aslına uygun olarak çimento kullanılmadan horasan harcıyla yapıldı ve cami eski görünümüne kavuştu. Yakın zamanda da dış iskelenin sökülmesiyle birlikte cami avlusunda namaz kılınmaya başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havran, Filistin’in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu Emin Ersoy “Filistin ile kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyoruz”
YEREL HABERLER Havran, Filistin’in Salfeet Belediyesi ile kardeş ...
Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor
Kaymakam Odabaş’dan Bostancı Ve Çıkrıkçı Mahallelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Odabaş’dan Bostancı Ve Çıkrıkçı ...
Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu
Ürettikleri oyuncakları kardeşlerine hediye ettiler
YEREL HABERLER Ürettikleri oyuncakları kardeşlerine hediye ettiler
Ayvalık’ta "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" coşturdu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" ...
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ...
Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor: 3-0
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor: 3-0
Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - ...
Spor Toto 1. Lig play-off: Bandırmaspor: 1 - Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig play-off: Bandırmaspor: 1 - ...
Balıkesir’de 50 bin stevya bitkisi toprakla buluştu
YEREL HABERLER Balıkesir’de 50 bin stevya bitkisi toprakla buluştu
Burhaniyeli kızlar boksta iddialı
YEREL HABERLER Burhaniyeli kızlar boksta iddialı
Burhaniye’de Türkülerle Yaza Merhaba konserine büyük ilgi
YEREL HABERLER Burhaniye’de Türkülerle Yaza Merhaba konserine büyük ...
Ayvalık’ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe
YEREL HABERLER Ayvalık’ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe
Belediye Başkanı Deveciler, Van Çalıştayı’na katıldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Deveciler, Van Çalıştayı’na katıldı
Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş uygulaması
Karesi'de AB projeleri hız kesmiyor
YEREL HABERLER Karesi'de AB projeleri hız kesmiyor
Vefat eden muhtar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Vefat eden muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Edremit’te gençlerin tartışması kanlı bitti
YEREL HABERLER Edremit’te gençlerin tartışması kanlı bitti
Burhaniye’de bozulan yollar asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de bozulan yollar asfaltlanıyor
Balıkesirli çiftçiler geleneksel fuar gezisine katıldı
YEREL HABERLER Balıkesirli çiftçiler geleneksel fuar gezisine ...
Cumhurbaşkanlığı Spor tırı Balıkesir'de
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Spor tırı Balıkesir'de
Kepsut'ta öğrenciler yaşlı bireyleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kepsut'ta öğrenciler yaşlı bireyleri ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.