BUBFA’da Gastronomi öğrencileri Zeytinyağlı tadımına katıldı

Burhaniye'de, Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Türk Mutfağı tanıtım haftasında Ayvalık Cunda Uygulama Otelinde zeytinyağlı yemeklerin tadım etkinliğine katıldı. Etkinliğe, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Öğr. Gör. K. Nihat Pekbay ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri katılım sağladılar.

Etkinlikte, BUBFA öğrencileri körfez bölgesinin ünlü şeflerinden bölgede yetişen otlar hakkında bilgi aldılar ve şeflerin hazırlamış olduğu zeytinyağlı yemeklerin tadımını gerçekleştirdiler. Ayrıca etkinlikte BUBFA öğrencileri ile lise öğrencileri bir araya gelerek gastronomi bilimi ve mesleki kariyer imkanları hakkında söyleyişi yaparak bilgi alışverişinde bulundular. BUBFA Dekan Vekili Prof Dr .Mehmet Oğuzhan İlban, “Körfez bölgesi gerek zeytinyağı üretimi gerekse bölgede yetişen otlar bakımdan gastronomi alanında önemli bir yere sahiptir. Bizlerde bunun bilincinde olarak geleceğin şefleri olarak gördüğümüz öğrencilerimize bu bilgileri aşılamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimizin gelişim sağlamaları açısından daha öncede gastronomi alanına yönelik birçok etkinliğe katılım sağladık. Bununla birlikte BUBFA ailesi olarak gastronomi alanına yönelik önemli projelere imza atarak Körfez Bölgesi’nin bu alanda sesi olacağımıza inanıyoruz. Etkinliğe yoğun katılım sağlayan öğrencilerime ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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