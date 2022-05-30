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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“İman Ayetleri Hat Sergisi” Balıkesir Kent Konseyi’nde

İHA

“İman Ayetleri Hat Sergisi” Balıkesir Kent Konseyi’nde

Albayrak Grubu’nun geleneksel hale getirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından yazılarak sanat eserine dönüştürüldüğü hat eserleri sergisi, ilk kez İstanbul dışında bir şehirde sergileniyor. “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan “İman Ayetleri Hat Sergisi”, 9 Haziran tarihine kadar Balıkesir Kent Konseyi’nde gezilebilecek.
Albayrak Grubu’nun 8 yıldır bir geleneği sürdürerek hayata geçirdiği hat eserleri sergisi, bu yıl ilk kez İstanbul dışında bir şehirde sergilenmeye başlandı. Zengin ve renkli kültürüyle Ege’nin güzelliklerini bir şehirde toplayan Balıkesir’de sanatseverlerin ilgisine sunulan “İman Ayetleri Hat Sergisi”nin açılışı bir törenle gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Balıkesir Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Albayrak Grubu’ndan Esat Sivri ve hat sanatı gönüllüleri katıldı.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esat Sivri: “İstanbul dışındaki ilk sergimiz Balıkesir’de”
Serginin açılış konuşmasını yapan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esat Sivri Azerbaycan’daki Teknofest’ten ayaklarını tozuyla Balıkesir’e geldiklerini belirtip Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın selamlarını iletti. Sivri, “Albayrak Grubu Hat Takvimi’nin bu yıl sekizincisini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten büyük bir ilginin, muhabbetin gösterildiği bu Hat Takvimini biz daha önceden İstanbul’un farklı ilçelerindeki belediyelerde sergiledik. Buradaki düşüncemiz; sanatı biraz daha erişebilir kılmak, herkesin bir şekilde Hat Sanatıyla temas etmesi, ilgi duyması, görmesi ve bu farklı yazım teknikleriyle ilgili bilgi sahibi olmasını istemekti. Zeytinburnu’ndan Başakşehir’e, Fatih’ten TÜGVA’ya kadar birçok noktada sergiledik. İlk defa İstanbul dışına Balıkesir’le beraber çıkıyoruz” diye konuştu.

“Balıkesir bizim için önemi bir yere sahip”
Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esat Sivri Balıkesir’in grup olarak ayrı bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak, “Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizde yeri ayrıdır. Bundan bir ay önce Balıkesir Gastronomi Atlası’nı hazırlarken kendileriyle beraberdik, güzel bir kitaba imza attık. Bizdeki Balıkesir’in yeri gerçekten çok farklıdır. Türkiye’deki en büyük, en değerli gözde projelerin yer aldığı, bütün Ticaret Odasından, ilçe belediye başkanlarına kadar tek bir vücut şeklinde çalışan bir il olarak görüyoruz biz. Onun için Balıkesir bizim için çok kıymetli, o açıdan ilk olarak Balıkesir’de bu sergimizi açmak istedik” ifadelerini kullandı.
Sivri konuşmasının sonunda serginin Türkiye genlinde devam edeceğine vurgu yaptı.

Yücel Yılmaz: “Balıkesir’de uyum ve huzur var”
Sergi açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise “Yılda 12 ay var ve 'Ey İman Edenler' diye başlayan ayetlerden oluşan takvime işlenecek güzel bir iş çıkmış. Balıkesir için özel olan kısmı ne diye bakacak olursak; Albayrak Holding’in Ahmet ve Nuri Bey kardeşlerin Balıkesir’de böyle bir şeyin yapılmasını tercih etmeleri bizi çok memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Uyum çok önemlidir. Aza 'nereye gidiyorsun' demişler o da 'çoka gidiyorum' demiş. Ayrıca atalarımız 'huzursuz evden kız bile almayacaksın' demişler. Yani bir şehirde uyum, huzur varsa o şehre her şey geliyor. Albayrak Grubu’nun da yaptığı çok iş var. Her zaman bizi bir paydaş olarak da görebileceğinizi söylüyorum” dedi.

Vali Hasan Şıldak: “Albayrak Grubu hayırlı işlere imza atıyor”
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları ifade etti:
“Albayrak Grubu pek çok hayırlı işe, güzel faaliyetlere imza atıyor ve bunların Balıkesir’de de pek çok yansımalarını görüyoruz. Dolayısıyla bugün de manalı, çok anlamlı bir serginin bu güzel salonda açılışını hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. İlimizin manevi iklimine bu konudaki katkılarından dolayı ben de teşekkür ediyorum. Bütün emek veren hattatlara, sanatçılara teşekkürlerimi iletiyorum.”

İlk sergi Ayasofya Camii'nde oldu
Günümüz usta hattatlarının özenli çalışmalarıyla ortaya çıkan ve her yıl farklı konuların seçildiği projenin bu yılki konusu Kur’anı Kerim’deki “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetlerdi. 12 hattatın 12 hat eserinden oluşan ve 2022 Albayrak Hat Takvimi’nde yer alan eserler ilk olarak Ayasofya Camii’nde sergilenmiş, ardından İstanbul’un çeşitli kültür ve sanat noktalarında sanatseverlerin ilgisine sunulmuştu.

12 Haziran’a kadar sanatseverlerle buluşacak
Gelenek ile modernin harmanlanarak farklı yorumlarla sanat eserine dönüştürüldüğü “İman Ayetleri Hat Sergisi”, 9 Haziran tarihine kadar Balıkesir Kent Konseyi’nde gezilebilecek. Sergide Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu gibi önemli isimlerin eserleri bulunuyor.
Serginin açılışına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Karesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Akkol, Varaka Kağıt Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, Varaka Genel Müdür Yardımcısı Bilal Zavalsız, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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