“İman Ayetleri Hat Sergisi” Balıkesir Kent Konseyi’nde

BALIKESİR; (DHA)ALBAYRAK Grubu´nun geleneksel hale getirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından yazılarak sanat eserine dönüştürüldüğü hat eserleri sergisi, ilk kez İstanbul dışında bir şehirde sergileniyor. `Ey iman edenler!´ hitabıyla başlayan `İman Ayetleri Hat Sergisi´, 30 Mayıs 9 Haziran tarihlerinde Balıkesir Kent Konseyi´nde gezilebilecek.Albayrak Grubu´nun 8 yıldır bir geleneği sürdürerek hayata geçirdiği hat eserleri sergisi, bu yıl ilk kez İstanbul dışında bir şehirde sergilenmeye başlandı. Zengin ve renkli kültürüyle Ege´nin güzelliklerini bir şehirde toplayan Balıkesir´de sanatseverlerin ilgisine sunulan `İman Ayetleri Hat Sergisi´nin açılışı bir törenle gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin katkılarıyla Balıkesir Kent Konseyi´nde gerçekleştirilen törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Varaka Genel Müdür Yardımcıları Mürşit Tetik ve Bilal Zavalsız katıldı ile hat sanatı gönüllüleri katıldı.VALİ ŞILDAK: HAFTAYA HAYIRLI BİR İŞLE BAŞLIYORUZHaftaya hayırlı bir iş ve güzel bir faaliyetle başladıklarını söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Albayrak Grubu, pek çok hayırlı işe, güzel faaliyetlere imza atıyor ve bunların Balıkesir'de de pek çok yansımalarını görüyoruz. Dolayısıyla bugün de yine manalı, çok anlamlı bir serginin bu güzel salonda açılışını hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. İlimizin manevi iklimine bu konudaki katkılarından dolayı ben de teşekkür ediyorum. Bütün emek veren hattatlara, sanatçılara buradaki yine ekibe teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı olması dilekleriyle sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.BAŞKAN YILMAZ: BALIKESİR´DE YAPILMASI BİZLERİ MEMNUN ETTİBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şunları söyledi: "Yılda 12 var. `Ey iman edenler´ ile başlayan ayetlerden oluşan 12 takvime işlenecek güzel bir iş çıkmış. Her biri ayrı bir sanatçımızın. Balıkesir için özel olan kısmı, Albayrak Grubu´nun; Ahmet Bey, Nuri Bey kardeşlerin Balıkesir'de böyle bir şeyin yapılmasını tercih etmeleri bizi çok memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Birazdan hat sanatçılarımızdan da hepsini tek tek dinlediğimizde daha ayrı keyif alacağız" dedi.DİĞER İLLERDE DE SERGİLENECEKAlbayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Bu yıl 8.´sini düzenlenen Albayrak hat takvimi sergisinin, ilk defa İstanbul dışında bir ilde ziarete açık olduğunu belirtti. Sergi hakkında bilgi veren Sivri, Zeytinburnu'ndan Başakşehir'e, Fatih'ten TÜGVA´ya kadar İstanbul'da bu sanat eserlerini ulaştırmıştık. İlk defa bugün İstanbul'dan çıkarak Anadolu'da, Balıkesir'de biz bu sergimizi açtık. `Ey iman edenler´ ayetlerinden oluşan 12 ayrı hat eserlerinin bulunduğu takvim sergisini burada buluşturuyoruz. Burada tabii amacımız bu hat sanatına, bu eserlere ilgi duyan insanların bu eserlere ulaşması. Bu farklı yazı çeşitlerinin olduğu eserlerle ilgili öğrencilerin ve buna ilgi duyanların eserleri incelemesi ve o tekniklere, o yazım şekillerine aşina olması. Albayrak grubu için en önemli konulardan biri de bu esere erişilebilir kılmak. Bu anlamda Balıkesir'de de Varaka kağıt fabrikamızın olması ve değerli ve güzel faaliyetleriyle Türkiye'ye örnek olan Balıkesir iliyle beraber başladık. Nasip olursa Trabzon, Konya, Erzurum gibi farklı illerde de bu sergimizi elimizden geldiğince sergilemeye çalışacağız" dedi.12 HATTATIN 12 ESERİGünümüz usta hattatlarının özenli çalışmalarıyla ortaya çıkan ve her yıl farklı konuların seçildiği projenin bu yılki konusu Kur´an-ı Kerim´deki `Ey iman edenler!´ hitabıyla başlayan ayetlerdi. 12 hattatın 12 hat eserinden oluşan ve 2022 Albayrak Hat Takvimi´nde yer alan eserler ilk olarak Ayasofya Camii´nde sergilenmiş, ardından İstanbul´un çeşitli kültür ve sanat noktalarında sanatseverlerin ilgisine sunulmuştu.12 HAZİRAN´A KADAR SANATSEVERLERLE BULUŞACAKGelenek ile modernin harmanlanarak farklı yorumlarla sanat eserine dönüştürüldüğü `İman Ayetleri Hat Sergisi´, 30 Mayıs 9 Haziran tarihleri arasında Balıkesir Kent Konseyi´nde gezilebilecek. Sergide Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu gibi önemli isimlerin eserleri bulunuyor. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Balıkesir

2022-05-30 14:38:01



