“İman Ayetleri Hat Sergisi” Balıkesir Kent Konseyi’nde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`İman Ayetleri Hat Sergisi´ Balıkesir Kent Konseyi´nde

DHA

`İman Ayetleri Hat Sergisi´ Balıkesir Kent Konseyi´nde


BALIKESİR; (DHA)ALBAYRAK Grubu´nun geleneksel hale getirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından yazılarak sanat eserine dönüştürüldüğü hat eserleri sergisi, ilk kez İstanbul dışında bir şehirde sergileniyor. `Ey iman edenler!´ hitabıyla başlayan `İman Ayetleri Hat Sergisi´, 30 Mayıs 9 Haziran tarihlerinde Balıkesir Kent Konseyi´nde gezilebilecek.Albayrak Grubu´nun 8 yıldır bir geleneği sürdürerek hayata geçirdiği hat eserleri sergisi, bu yıl ilk kez İstanbul dışında bir şehirde sergilenmeye başlandı. Zengin ve renkli kültürüyle Ege´nin güzelliklerini bir şehirde toplayan Balıkesir´de sanatseverlerin ilgisine sunulan `İman Ayetleri Hat Sergisi´nin açılışı bir törenle gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nin katkılarıyla Balıkesir Kent Konseyi´nde gerçekleştirilen törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Varaka Genel Müdür Yardımcıları Mürşit Tetik ve Bilal Zavalsız katıldı ile hat sanatı gönüllüleri katıldı.VALİ ŞILDAK: HAFTAYA HAYIRLI BİR İŞLE BAŞLIYORUZHaftaya hayırlı bir iş ve güzel bir faaliyetle başladıklarını söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Albayrak Grubu, pek çok hayırlı işe, güzel faaliyetlere imza atıyor ve bunların Balıkesir'de de pek çok yansımalarını görüyoruz. Dolayısıyla bugün de yine manalı, çok anlamlı bir serginin bu güzel salonda açılışını hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. İlimizin manevi iklimine bu konudaki katkılarından dolayı ben de teşekkür ediyorum. Bütün emek veren hattatlara, sanatçılara buradaki yine ekibe teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı olması dilekleriyle sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.BAŞKAN YILMAZ: BALIKESİR´DE YAPILMASI BİZLERİ MEMNUN ETTİBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şunları söyledi: "Yılda 12 var. `Ey iman edenler´ ile başlayan ayetlerden oluşan 12 takvime işlenecek güzel bir iş çıkmış. Her biri ayrı bir sanatçımızın. Balıkesir için özel olan kısmı, Albayrak Grubu´nun; Ahmet Bey, Nuri Bey kardeşlerin Balıkesir'de böyle bir şeyin yapılmasını tercih etmeleri bizi çok memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Birazdan hat sanatçılarımızdan da hepsini tek tek dinlediğimizde daha ayrı keyif alacağız" dedi.DİĞER İLLERDE DE SERGİLENECEKAlbayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Bu yıl 8.´sini düzenlenen Albayrak hat takvimi sergisinin, ilk defa İstanbul dışında bir ilde ziarete açık olduğunu belirtti. Sergi hakkında bilgi veren Sivri, Zeytinburnu'ndan Başakşehir'e, Fatih'ten TÜGVA´ya kadar İstanbul'da bu sanat eserlerini ulaştırmıştık. İlk defa bugün İstanbul'dan çıkarak Anadolu'da, Balıkesir'de biz bu sergimizi açtık. `Ey iman edenler´ ayetlerinden oluşan 12 ayrı hat eserlerinin bulunduğu takvim sergisini burada buluşturuyoruz. Burada tabii amacımız bu hat sanatına, bu eserlere ilgi duyan insanların bu eserlere ulaşması. Bu farklı yazı çeşitlerinin olduğu eserlerle ilgili öğrencilerin ve buna ilgi duyanların eserleri incelemesi ve o tekniklere, o yazım şekillerine aşina olması. Albayrak grubu için en önemli konulardan biri de bu esere erişilebilir kılmak. Bu anlamda Balıkesir'de de Varaka kağıt fabrikamızın olması ve değerli ve güzel faaliyetleriyle Türkiye'ye örnek olan Balıkesir iliyle beraber başladık. Nasip olursa Trabzon, Konya, Erzurum gibi farklı illerde de bu sergimizi elimizden geldiğince sergilemeye çalışacağız" dedi.12 HATTATIN 12 ESERİGünümüz usta hattatlarının özenli çalışmalarıyla ortaya çıkan ve her yıl farklı konuların seçildiği projenin bu yılki konusu Kur´an-ı Kerim´deki `Ey iman edenler!´ hitabıyla başlayan ayetlerdi. 12 hattatın 12 hat eserinden oluşan ve 2022 Albayrak Hat Takvimi´nde yer alan eserler ilk olarak Ayasofya Camii´nde sergilenmiş, ardından İstanbul´un çeşitli kültür ve sanat noktalarında sanatseverlerin ilgisine sunulmuştu.12 HAZİRAN´A KADAR SANATSEVERLERLE BULUŞACAKGelenek ile modernin harmanlanarak farklı yorumlarla sanat eserine dönüştürüldüğü `İman Ayetleri Hat Sergisi´, 30 Mayıs 9 Haziran tarihleri arasında Balıkesir Kent Konseyi´nde gezilebilecek. Sergide Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu gibi önemli isimlerin eserleri bulunuyor. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Balıkesir
2022-05-30 14:38:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“İman Ayetleri Hat Sergisi” Balıkesir Kent Konseyi’nde
YEREL HABERLER “İman Ayetleri Hat Sergisi” Balıkesir Kent ...
Bandırma’da arabalı vapur seferleri durduruldu
YEREL HABERLER Bandırma’da arabalı vapur seferleri durduruldu
Yanan tarihi binanın enkazı kaldırıldı
YEREL HABERLER Yanan tarihi binanın enkazı kaldırıldı
Edremit’de Kaan’ın Konağı’nda edebiyat söyleşi günleri başladı.
YEREL HABERLER Edremit’de Kaan’ın Konağı’nda edebiyat söyleşi günleri başladı. ...
Kazdağları’nın ateş savaşçıları eğitimlerini tamamladı Kazdağları’nın ateş savaşçılara göreve hazır
YEREL HABERLER Kazdağları’nın ateş savaşçıları eğitimlerini ...
BUBFA’da Gastronomi öğrencileri Zeytinyağlı tadımına katıldı
YEREL HABERLER BUBFA’da Gastronomi öğrencileri Zeytinyağlı tadımına ...
Havran, Filistin’in Salfeet Belediyesi ile kardeş şehir oldu Emin Ersoy “Filistin ile kardeşlik bağlarımızı pekiştiriyoruz”
YEREL HABERLER Havran, Filistin’in Salfeet Belediyesi ile kardeş ...
300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER 300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı
Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de 9 bin ana arı dağıtımı hedefleniyor
Kaymakam Odabaş’dan Bostancı Ve Çıkrıkçı Mahallelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Odabaş’dan Bostancı Ve Çıkrıkçı ...
Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu
Ürettikleri oyuncakları kardeşlerine hediye ettiler
YEREL HABERLER Ürettikleri oyuncakları kardeşlerine hediye ettiler
Ayvalık’ta "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" coşturdu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" ...
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ...
Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor: 3-0
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor: 3-0
Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - ...
Spor Toto 1. Lig play-off: Bandırmaspor: 1 - Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig play-off: Bandırmaspor: 1 - ...
Balıkesir’de 50 bin stevya bitkisi toprakla buluştu
YEREL HABERLER Balıkesir’de 50 bin stevya bitkisi toprakla buluştu
Burhaniyeli kızlar boksta iddialı
YEREL HABERLER Burhaniyeli kızlar boksta iddialı
Burhaniye’de Türkülerle Yaza Merhaba konserine büyük ilgi
YEREL HABERLER Burhaniye’de Türkülerle Yaza Merhaba konserine büyük ...
Ayvalık’ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe
YEREL HABERLER Ayvalık’ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe
Belediye Başkanı Deveciler, Van Çalıştayı’na katıldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Deveciler, Van Çalıştayı’na katıldı
Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş uygulaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.