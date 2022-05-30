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Atık konusuna dikkat çekmek isteyen sporcular Marmara Denizi'ne koştu

DHA

Atık konusuna dikkat çekmek isteyen sporcular Marmara Denizi'ne koştu


BALIKESİR, (DHA)Sıfır atık konusuna dikkat çekmek için Balıkesir Avşa Yarı Maratonu´nda 300´den fazla yerli ve yabancı sporcu `Temiz Denize Doğru Koşuyoruz´ sloganıyla Marmara Denizi´ne doğru koştu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Sedoxy Sports Events iş birliğinde bu yıl 2´ncisi düzenlenen Avşa Yarı Maratonu `Temiz Denize Doğru Koşuyoruz´ sloganıyla gerçekleştirildi. Sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmayı, Marmara Denizi´nin korunmasını hedefleyen maratona 300´den fazla yerli ve yabancı sporcu katıldı."BALIKESİR, ÇEVRE HASSASİYETİ YÜKSEK, DİNAMİK BİR ŞEHİR HALİNE GELİYOR"Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, vatandaşlara açık olarak düzenlenen Avşa Yarı Maratonu´nda Temiz bir Marmara için farkındalık oluşturulması amaçlandı. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, belediye olarak sporun hayatı pozitif olarak değiştirme gücü olduğuna inandıklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz´ın talimatlarıyla maratonu geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti. `Temiz Denize Doğru Koşuyoruz´ sloganıyla düzenlenen organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığına dikkat çeken Akduman, "Başkanımız Yücel Yılmaz´ın liderliğinde Balıkesir, çevre hassasiyeti yüksek, dinamik bir şehir haline geliyor. Farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım olan bu etkinlikte, temiz denize doğru koşan tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)-
2022-05-30 15:22:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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