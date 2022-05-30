Sokak hayvanları için vetbüs Manyas’ta

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mobil Veteriner kliniği Manyas’ta Sokak hayvanlarına sağlık uygulaması gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanına konuşlanan vetbüs vatandaşlar tarafından getirilen kedi ve köpekler tedavi edildi. Veterinerler Oğuzhan Erçel, Abdülkerim Özdemir ve Recep Gültekin’den oluşan ekipler sokak hayvanlarında iç, dış parazit tedavisi, kuduz aşısı, bit için ense damlama uygulandı. Bu arada kırsal mahallelerden hayvan sahiplerine de ilaç tedarikinde bulunuldu. Vatandaşlar mobil veterinerlik hizmetlerinin ilçeye gelmelerinden memnun olduklarını, daha sık aralıklarla gelmelerinin yararlı olacağını söylediler.

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