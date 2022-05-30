Bandırmaspor - İstanbulspor biletleri satışa sunuluyor Bandırmaspor taraftarlarına 16 bin adet bilet kontenjan açıldı

Kocaeli Stadı'nda Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig PlayOff Final müsabakası öncesi Bandırmaspor taraftarlarına 16 bin bilet kontenjanı ayrıldı.
Bandırmaspor’un resmi sosyal medya hesaplarında bilet satışlarının yarın başlayacağı duyuruldu. Bandırmaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Taraftarlarımıza 15 bin 946 adet kontenjan ayrılan İstanbulspor maç biletleri 31 Mayıs 2022 saat 15.00'te satışa çıkıyor. Farklı takımların Passolig kartlarını da açık olacak müsabaka biletleri; doğu tribün 80 TL, güney kale arkası tribünü 50 TL olmak üzere satışa sunulacaktır."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.