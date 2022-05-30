Spor Toto 1. Lig Play-off Final maçı Kocaeli'de oynanacak

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Bandırmaspor ile İstanbulspor arasındaki Spor Toto 1. Lig PlayOff Final müsabakasının Kocaeli Stadı'nda 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig playoff Finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi. İstanbulspor playoff yarı final eşleşmesinde Erzurumspor'u, Bandırmaspor ise Eyüpspor'u mağlup ederek finale yükselen taraf olmuştu.

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