Vali Şıldak'tan, Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezine ziyaret

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde kurulan Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un eşlik ettiği Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ortaklığında hazırlanan “Renewable Youth Energy/REYOU (Yenilenebilir Gençlik Enerjisi/Yeniden Sen) Operasyonu” başlıklı proje ile kurulan merkez hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) desteklenmeye layık görülen proje ile kurulan laboratuvarların, yenilenebilir enerji konusunda Balıkesir’e ve öğrencilere büyük katkı sağlayacağına değinerek, projenin de hayırlı sonuçlara vesile olması temennilerinde bulunan Vali Şıldak, proje ekibine de çalışmalarında başarılar diledi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da 480 yeni üniversite mezununun, yenilenebilir enerji sistemleri eğitimi alacağı proje dahilinde yakın zamanda eğitim faaliyetlerine başlanacağını söylerken, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla Vali Hasan Şıldak’a teşekkür etti.

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