Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu tiyatro ekibi sahne aldı Öğrencilerin tiyatro gösterisi beğeni topladı

Balıkesir’in Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi sahnelendi. 4 farklı oyunla izleyici karşısına çıkan öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı.

Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu Tiyatro ekibinin hazırladığı tiyatro gösterisi Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Türkçe öğretmenleri Gökçen Yüksel ve Tuncay Çoğul yönetiminde hazırlanan oyun büyük bir beğeni topladı.

5,6.7 sınıf öğrencilerinden 18 öğrencinin yer aldığı tiyatro ekibinin bir yıl boyunca süren hazırlıkları sonunda dört ayrı oyun olarak izleyici karşısına çıktıkları tiyatroda öğrencilerin büyükleri aratmayan performansı izleyicilerden tam not aldı. Oyunun sonunda geçen yıl covid19 nedeniyle vefat eden okulun beden eğitimi öğretmeni Hasan Onur anıldı. Okul Müdürü Kural Eken, öğrencilerin profesyonel edasıyla başarılı bir performans ortaya koyduklarını belirterek emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek’te öncelikle vefat eden beden eğitimi öğretmeni Hasan Onur’u andı, Allah’tan rahmet diledi. Özbek, “Çocuklara bu özgüveni sağlayan annebabalar başta olmak üzere değerli öğretmenlerimizi kutluyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Başarılı bir oyun sergilediler. İnşallah ileriki yıllarda çok daha güzel yerlerde göreceğiz” dedi.

Tiyatroya Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu Müdürü Kural Eken, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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