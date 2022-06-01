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Şehit Uzman Çavuş Özcan'a veda Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan, gözyaşları ile toprağa verildi

İHA

Şehit Uzman Çavuş Özcan'a veda Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan, gözyaşları ile toprağa verildi

Siirt’in Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ortamandıra kırsal mahallesinde şehit Özcan'a veda edildi. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu.
Siirt'in Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. 5 ve 3 yaşında kızı ve oğlu olan şehit Ercan Özcan'ın baba ocağında yas vardı. Eşi Zehra Özcan ayakta durmakta zorlanırken, annesi Seval Özcan ve babası Abdullah Özcan'ı komşuları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Ortamandıra kırsal mahallesinde kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, milletvekilleri Fikret Şahin, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve askeri erkan katıldı.

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