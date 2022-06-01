Cumhuriyet Çiftlikleri Projesi ile ata tohumları hayat buluyor Belediye Başkanı Arslan “Çiftliklerimiz üretime katkı sağlayacak”

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın tarımsal üretime yönelik önemli projelerinden olan Cumhuriyet Çiftlikleri Projesi ile ata tohumları yeniden hayat buluyor.

Edremit Belediyesi’nin Çıkrıkçı Mahallesi’nde bulunan fidanlığında tohum ekimleri gerçekleştirildi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen proje bu yıl daha da genişletilerek çeşitlilik kazanıyor. Edremit’te binlerce yıldır değişen koşullara uyum sağlayıp günümüze kadar ulaşan, genetiği bozulmamış ata tohumları Edremit’te toprakla buluşuyor. Nesilden nesile aktarılan ata tohumları Edremitlilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasına olanak sağlıyor. Cumhuriyet Çiftlikleri Projesi dahilinde geçtiğimiz yıl ilk kez toprağa ekilen ata tohumları bu yıl daha da çeşitlilik kazanıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde, 11 çeşit ile başlanılan üretim bu yıl 50’ye yakın çeşit ile güçlendiriliyor. Çıkrıkçı Mahallesi’nde bulunan fidanlıkta; mısır, patlıcan, domates, salatalık, karpuz, kavun, biber, kapya biber, kabak, ayçiçeği, çiçek kabağı, kudret narı, bamya, börülce, barbunya, fasulye, semizotu, dereotu, maydanoz, anason, roka, soğan, yer elması, bal kabağı, süs kabağı ve su kabağı ekimi gerçekleştirildi.

Bugüne kadar yetiştirilen 50 bin fide dağıtıldı. Türkiye’nin dört bir yanından üreticilerin katılım sağladığı İzmir’deki Tohum Takas Şenliklerine tohum çeşitliliğini artırmak amacıyla katılan Edremit Belediyesi, diğer üreticilerle görüşerek tohum paylaşımı sağladı.

Ata tohumlarının Edremit’in yanı sıra Türkiye için önemli olduğunun altını çizen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Her zaman dile getirdiğimiz 3T kalkınma projesini önemsiyoruz. Tarih, turizm ve tarım yani 3T’nin tarım projeleri dahilinde bugün sağlıklı organik gıdalar üretiyoruz. Binlerce yıldır bu topraklarda bulunan nesillerdir devam eden ürünleri yetiştiriyoruz. Tohumlarımızı satmıyoruz. Ancak tohumu, tohumla takas ediyoruz. Elde edilen üretim fazlası sebze fidelerini de ücretsiz olarak kıymetli vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz, Cumhuriyet Çiftlikleri üretime katkı sağlayacak. Edremit Belediyesi’nde bu projede emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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