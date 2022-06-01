Edremit’te Halk Eğitimi Sergisi açıldı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Haftası dahilinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nde sene sonu sergisi açıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Şube Müdürü Ahmet Can’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından oluşturulan eserler sergileniyor. Sergide Edremit Halk Eğitimi Merkezi öğrencilerinin çeşitli kurslarda aldıkları eğitimler sonucu ürettikleri ürünler yer alıyor. Sergi 7 Haziran tarihine kadar Edremit Halk Eğitimi Merkezi ana binasında açık kalacak.

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