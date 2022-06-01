İnşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde inşaat halindeki bir apartman çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi´nde inşaat halindeki apartmanın çatı izolasyonu sırasında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-06-01 17:26:50



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