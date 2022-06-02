Bandırma Müzesinde gerçek gibi tatbikat

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri Müze personeline yönelik deprem Tatbikatı düzenledi.

Bandırma Müzesinde 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından düzenlenen deprem Tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikat hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, " 911 Arama Kurtarma Ekibi Olarak Bandırma Müze Müdürlüğünde temel Afet Bilinci Eğitimleri Verilerek Farkındalık oluşturuldu. Eğitim sonunda ise deprem tahliye tatbikatı yapılarak eğitim sonlandırıldı..Bizler Afetlere hep birlikte hazırlanıyoruz.. Ya siz.?" şeklinde konuştu.

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